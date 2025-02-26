Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У четвер, 27 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
- вул. Володимира Великого, 54.
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141-204
- вул. Богдана Хмельницького, 24
- пров. Вагонобудівний, 7-22
- пров. Вишневий, 1/83-13/20
- проїзд Вишневий, 3-6
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Гайдамацька, 80, 147
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Герцена, 3-9Б
- пров. Грузинський,11-27
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
- вул. Залізнична, 79-91
- вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10
- вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21, 50/11-73
- вул. Кагамлицька, 74
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56
- вул. Ліщинова, 1А-46
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. Миколаївська, 1А-12
- вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
- вул. Миру, 13, 19, 27-37
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39
- вул. Недогарська, 3
- вул. Нова, 2/1-14/16
- пров. Новогеоргіївський, 4-13
- пр. Ополченський, 6-14
- пров. Олександра Герцена, 3-9Б
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- просп. Лесі Українки, 18
- просп. Полтавський, 40
- вул. Покровська, 4А, 9/14
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- пров. Рівненський, 8А
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- вул. Сержанта Мельничука, 16, 164/9-205
- вул. Софіївська, 41/26-55/35
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
- пров. Черкаський, 3-16
- вул. Чорноморська, 5-24/35
- вул. Шевченка, 15-19/3
- вул. Ярослава Мудрого, 1-32.
З 8.00 до 19.00
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- пров. Веселий, 10
- вул. Івана Франка, 29-33
- вул. Київська, 64-121
- просп. Полтавський, 277/2-281
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське
- вул. Перекопська, 40
- вул. Ярова, 1-7.
З 8.00 до 17.00
- вул. Іллі Ткаченка, 64
- вул. Левка Лук'яненка, 29-43/66
- вул. Махоркова, 17-62
- вул. Сумська, 41-61.
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