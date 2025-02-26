«Який економічний ефект від даного кредиту?» У Кременчуці обговорили проєкт енергоефективності за 10 млн євро

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 152

За словами Малецького, зменшення споживання тепла відбувається не лише через роботи, які виконувались в рамках програми — на це, зокрема, впливає зменшення використання об’єктів (дистанційне навчання у школах і дитсадках), а також їх непрофільного використання

У Кременчуці зменшилось споживання тепла, водночас цей результат «не можна прямо прив’язати до кредиту», розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький. Місто оформило кредит у 7,5 млн євро на реалізацію проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчук» і отримало з нього майже 5 млн євро. Нині Кременчук розраховується за отриману частину кредиту. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 26 лютого.

— Який економічний ефект від даного кредиту? — запитав голова комісії Олександр Плескун.

За словами Малецького, зменшення споживання тепла відбувається не лише через роботи, які виконувались в рамках програми — на це, зокрема, впливає зменшення використання об’єктів (дистанційне навчання у школах і дитсадках), а також їх непрофільного використання (розміщення волонтерських центрів тощо).

— Треба брати ті садочки і школи, які працювали, і порівнювати, — сказав Малецький.

Відділ енергоменеджменту та енергетики, управлінню економіки та Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія надасть розрахунки щодо результатів реалізації програми, які є на сьогодні.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Кременчуці депутати проголосували «За» продовження проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчук» до кінця 2025 року.

За словами представниці підрядника, який виконує роботи у Кременчуці, ТОВ «ММС Арт Проже», завершити проєкт мають у 2025 році.

Що не так з реалізацією проєкту

Додамо, що проєкт «Підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчук» розпочали з 2018 року. Загальна вартість проєкту становить 10 мільйонів євро. Місто користується кредитною позикою та грантом Європейського банку реконструкції та розвитку (Банком або ЄБРР) та позикою від Фонду чистих технологій (ФЧТ).

На сьогодні Кременчук продовжує сплачувати кредит. Генеральним підрядником виступає азербайджанська компанія ТОВ «ММС Арт-Проже».

Схема взаємовідносин виглядає так: ЄБРР перераховує кредитні гроші у валюті КМЕК на рахунок у комерційному банку — а комунальне підприємство продає валюту та розплачується з підрядником (ТОВ «ММС Арт-Проже») за виконані роботи. Був передбачений і аванс — у розмірі до 30% вартості робіт.

У 2021 році «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що на деяких навчальних закладах ремонт зупинився. Субпідрядником, який виконував роботи у деяких навчальних закладах, була київська фірма «Окбуд плюс». Працювало шість бригад — робітники-кременчужани, яких наймала компанія. Коли людям перестали платити — вони пішли. До цього фірма «Окбуд плюс» платила людям два місяці зарплату із власних ресурсів — натомість отримала авансу від генпідрядника (ТОВ «ММС Арт-Проже») у сумі лише 100 тисяч гривень, чого на шість бригад явно вистачити не могло. Про це розповів нам виконроб фірми «Окбуд плюс» Роман Івашкевич, який працював безпосередньо на об'єктах у Кременчуці.

Крім того, батьки у соцмережах почали скаржитись на натяки у зачинених внаслідок ремонтів дитсадках щодо зборів на продовження робіт і на закупівлю матеріалів.

У 2022 році міська рада виділила 26 мільйонів гривень на утеплення навчальних закладів в рамках підвищення енергоефективності — це рішення підтримало 23 депутати. За даними джерел «Телеграфа», резонансний проєкт спочатку не набрав необхідної кількості голосів. І міський голова Віталій Малецький неодноразово звертався до депутатів з проханням його підтримати. Та потім сказав: навіть якщо міська рада не затвердить це рішення виконкому, його все одно виконуватимуть, бо це дозволяє законодавство, що діє в умовах воєнного стану.