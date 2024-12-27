Кредит у 10 мільйонів євро і затягування робіт. У Кременчуці обіцяють завершити проєкт енергоефективності у 2025 році

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 294

У Кременчуці депутати проголосували «За» продовження проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчук» до кінця 2025 року. Відповідне рішення ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради 27 грудня.

За словами представниці підрядника, який виконує роботи у Кременчуці, ТОВ «ММС Арт Проже», завершити проєкт мають у 2025 році. Водночас роботи підрядна організація призупинила цьогоріч з кінця вересня.

— На даний час ми проходимо повну експертизу по 67 об'єктам. На основі отриманих нами експертних звітів будуть сформовані графіки реалізації проєкту у 2025 році, який передбачає повне закінчення всіх енергоефективних заходів у 2025 році, — сказала представниця ТОВ.

Експертизи мають завершити у січні.

Щодо фінансування проєкту: скільки отримала підрядна організація, скільки вже витрачено грошей і скільки Кременчук вже сплатив кредиту — комунальне підприємство «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» (КМЕК), яке відповідальне за реалізацію проєкту, відповісти не змогло під час сесії.

Як зазначила депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець з посиланням на дані з аналітичної системи Clarity Project, у 2022 році підрядник отримав 16 млн гривень. З них 3 мільйони гривень — це безпосередньо за виконані роботи. Значна частина — 13 мільйонів гривень — Кременчук заплатив відшкодування банківської гарантії. Загалом 70 мільйонів гривень пішло, як аванс підряднику від міста.

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— Замість того, щоб сплатити неустойку і відшкодувати банківську гарантію місту, навпаки — отримує від міста гроші. До речі, досі в деяких дитсадках мінеральна вата на вулиці в павільйонах валяється, — йдеться у повідомленні депутатки.

Що не так з реалізацією проєкту

Додамо, що проєкт «Підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчук» розпочали з 2018 року. Кременчук оформив кредит у розмірі 10 мільйонів євро. Місто користується кредитною позикою та грантом Європейського банку реконструкції та розвитку (Банком або ЄБРР) та позикою від Фонду чистих технологій (ФЧТ).

На сьогодні Кременчук продовжує сплачувати кредит. Генеральним підрядником виступає азербайджанська компанія ТОВ «ММС Арт-Проже».

Схема взаємовідносин виглядає так: ЄБРР перераховує кредитні гроші у валюті КМЕК на рахунок у комерційному банку — а комунальне підприємство продає валюту та розплачується з підрядником (ТОВ «ММС Арт-Проже») за виконані роботи. Був передбачений і аванс — у розмірі до 30% вартості робіт.

У 2021 році «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що на деяких навчальних закладах ремонт зупинився. Субпідрядником, який виконував роботи у деяких навчальних закладах, була київська фірма «Окбуд плюс». Працювало шість бригад — робітники-кременчужани, яких наймала компанія. Коли людям перестали платити — вони пішли. До цього фірма «Окбуд плюс» платила людям два місяці зарплату із власних ресурсів — натомість отримала авансу від генпідрядника (ТОВ «ММС Арт-Проже») у сумі лише 100 тисяч гривень, чого на шість бригад явно вистачити не могло. Про це розповів нам виконроб фірми «Окбуд плюс» Роман Івашкевич, який працював безпосередньо на об'єктах у Кременчуці.

Крім того, батьки у соцмережах почали скаржитись на натяки у зачинених внаслідок ремонтів дитсадках щодо зборів на продовження робіт і на закупівлю матеріалів.

У 2022 році міська рада виділила 26 мільйонів гривень на утеплення навчальних закладів в рамках підвищення енергоефективності — це рішення підтримало 23 депутати. За даними джерел «Телеграфа», резонансний проєкт спочатку не набрав необхідної кількості голосів. І міський голова Віталій Малецький неодноразово звертався до депутатів з проханням його підтримати. Та потім сказав: навіть якщо міська рада не затвердить це рішення виконкому, його все одно виконуватимуть, бо це дозволяє законодавство, що діє в умовах воєнного стану.

У квітні цьогоріч начальниця КМЕК Лариса Прокопенко заявила, що орієнтовно проєкт мали б завершити до кінця 2024 року.