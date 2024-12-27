У Полтаві чоловік намагався пограбувати магазин одягу: його взяли під варту

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 244

Відомо, що раніше грабіжник уже мав проблеми із законом

У Полтаві затримали чоловіка, який учора, 26 грудня, близько 19.00 намагався пограбувати магазин одягу. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, невдовзі після скоєного підозрюваного затримали — ним виявився 33-річний місцевий мешканець, який раніше вже мав проблеми із законом.

— Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні грабежу. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, — заявив начальник Полтавського районного управління поліції Петро Скічко.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці чоловіка засудили на понад 8 років за пограбування хлопчика.