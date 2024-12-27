Полтавські нацгвардійці успішно «приземлили» ще один російський дрон: відео

Днями оборонці 17-ї бригади Національної гвардії України успішно «приземлили» ще один російський безпілотник. Про це інформує пресслужба бригади.
Зокрема, на своїх сторінках у соцмережах нацгвардійці поділилися кадрами успішної роботи.
Мобільна вогнева група бригади вкотре успішно ліквідувала російський дрон-камікадзе «Shahed-131/136» та захистивши Полтавщину від удару.
Нагадаємо, минулого тижня бійці 17-ї бригади НГУ за ніч знешкодили три безпілотники у небі над Полтавою.
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