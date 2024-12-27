Полтавські нацгвардійці успішно «приземлили» ще один російський дрон: відео

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 306

Кожен збитий у небі безпілотник оборонці називають врятованим життям та кроком до перемоги

Днями оборонці 17-ї бригади Національної гвардії України успішно «приземлили» ще один російський безпілотник. Про це інформує пресслужба бригади.

Зокрема, на своїх сторінках у соцмережах нацгвардійці поділилися кадрами успішної роботи.



