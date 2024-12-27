У понеділок Кременчук попрощається із полеглим захисником Сергієм Гречкою

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 257

У понеділок, 30 грудня, Кременчук попрощається із полеглим у бою за Україну захисником Сергієм Гречкою. Про це інформує департамент соціального захисту населення.

Загинув захисник 15 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання із полеглим захисником відбудеться у понеділок, 30 грудня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Гречки.