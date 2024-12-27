Мер Кременчука Віталій Малецький звітує перед громадою: трансляція

Проведення звіту забезпечує комунальне підприємство «Кременчуцька міська телерадіокомпанія», робота якої обійшлась містянам у 24 млн грн за рік
27 грудня міський голова Кременчука Віталій Малецький, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», звітує перед громадою про свою роботу. Звіт проходить в режимі онлайн на телеканалі «КРЕМЕНЧУК» з 18.00.
Нагадаємо, торік Віталій Малецький не відповідав на питання містян під час онлайн-звіту. Таке рішення мер аргументував тим, що «їх дуже багато і вони переважно особисті».
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