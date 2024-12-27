Де у суботу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 28 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 просп. Лесі Українки

просп. Полтавський, 3, 5А, 6, 18А, 47-106, 49А, 53/2

пров. Антона Чехова, 3-7/26

пров. Веселий, 10

пров. Гарматний, 3-22

пров. Герцена, 3-9Б

пров. Гурамішвілі, 1-6

пров. Калиновий, 3-9А

пров. Криворізький, 2/2-18

пров. Крюківський, 1-14

пров. Насосний, 3-22

пров. Полтавський, 108

пров. Прорізний, 28/30, 30

пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17

пров. Урожайний, 3-20

пров. Яснополянський, 28А-47

туп. Кременецький, 11

туп. Урожайний, 1-12

вул. А. Ізюмова

вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141-204

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9

вул. Барвінкова

вул. Б. Урбанського

вул. Б. Чичибабіна

вул. В. Баранова

вул. В. Винниченка

вул. В. Івасюка, 31-86/46

вул. В. Кришталя

вул. В. Симоненка

вул. Виноградна, 15-44

вул. Вільної України, 29-60

вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Експресівська

вул. Гайдамацька, 80, 147

вул. Газопровідна

вул. Гетьманська

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Івана Франка, 13-40, 29, 33

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. М. Березовського, 23/3-45

вул. Махоркова, 9/1-24А

вул. Насосна, 2/25-58

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Олени Пчілки, 2А-23, 3-12/17

вул. Ольги Кобилянської

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33

вул. Перекопська, 40

вул. Республіканська, 1-74

вул. Рєпіна, 9/28-60/3

вул. Романа Шухевича, 30, 31

вул. Сержанта Мельничука, 16

вул. Тупикова, 3-10

вул. Христини Алчевської, 2

вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129

вул. Якова Петруся, 4-24

вул. Ярослава Мудрого, 8А.

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