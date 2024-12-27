Де у суботу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 28 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • просп. Лесі Українки
  • просп. Полтавський, 3, 5А, 6, 18А, 47-106, 49А, 53/2
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26
  • пров. Веселий, 10
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • пров. Гурамішвілі, 1-6
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • пров. Крюківський, 1-14
  • пров. Насосний, 3-22
  • пров. Полтавський, 108
  • пров. Прорізний, 28/30, 30
  • пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17
  • пров. Урожайний, 3-20
  • пров. Яснополянський, 28А-47
  • туп. Кременецький, 11
  • туп. Урожайний, 1-12
  • вул. А. Ізюмова
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141-204
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
  • вул. Барвінкова
  • вул. Б. Урбанського
  • вул. Б. Чичибабіна
  • вул. В. Баранова
  • вул. В. Винниченка
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46
  • вул. В. Кришталя
  • вул. В. Симоненка
  • вул. Виноградна, 15-44
  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Експресівська
  • вул. Гайдамацька, 80, 147
  • вул. Газопровідна
  • вул. Гетьманська
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Івана Франка, 13-40, 29, 33
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. М. Березовського, 23/3-45
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • вул. Насосна, 2/25-58
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Олени Пчілки, 2А-23, 3-12/17
  • вул. Ольги Кобилянської
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
  • вул. Перекопська, 40
  • вул. Республіканська, 1-74
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • вул. Тупикова, 3-10
  • вул. Христини Алчевської, 2
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
  • вул. Якова Петруся, 4-24
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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