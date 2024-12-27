Де у суботу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 28 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- просп. Лесі Українки
- просп. Полтавський, 3, 5А, 6, 18А, 47-106, 49А, 53/2
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- пров. Веселий, 10
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Герцена, 3-9Б
- пров. Гурамішвілі, 1-6
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пров. Крюківський, 1-14
- пров. Насосний, 3-22
- пров. Полтавський, 108
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17
- пров. Урожайний, 3-20
- пров. Яснополянський, 28А-47
- туп. Кременецький, 11
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. А. Ізюмова
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141-204
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- вул. Барвінкова
- вул. Б. Урбанського
- вул. Б. Чичибабіна
- вул. В. Баранова
- вул. В. Винниченка
- вул. В. Івасюка, 31-86/46
- вул. В. Кришталя
- вул. В. Симоненка
- вул. Виноградна, 15-44
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Експресівська
- вул. Гайдамацька, 80, 147
- вул. Газопровідна
- вул. Гетьманська
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Івана Франка, 13-40, 29, 33
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. М. Березовського, 23/3-45
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. Насосна, 2/25-58
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Олени Пчілки, 2А-23, 3-12/17
- вул. Ольги Кобилянської
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
- вул. Перекопська, 40
- вул. Республіканська, 1-74
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- вул. Тупикова, 3-10
- вул. Христини Алчевської, 2
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
- вул. Якова Петруся, 4-24
- вул. Ярослава Мудрого, 8А.
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