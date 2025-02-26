На Полтавщині за три роки війни внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали культурні пам'ятки

На Полтавщині за три роки повномасштабного вторгнення внаслідок російських обстрілів пошкоджень зазнали шість культурних пам’яток. Такі дані наводять у пресслужбі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
Загалом до цього переліку увійшли 18 областей України. Загальна кількість пошкоджених пам’яток культурної спадщини в Україні — 1 тис. 390 об’єктів.
Полтавська область увійшла до п’ятірки, де таких пошкоджень зафіксували найменше. Найбільше таких руйнувань на Харківщині — 325 об'єктів.
Відсутні у цьому переліку Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Рівненська та Волинська області.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів армії РФ у Кременчуцькому районі найбільше пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.
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