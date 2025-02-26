В Україні вийшов перший дитячий комікс, який допомагає подолати стигматизацію людей з туберкульозом

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 104

Український комікс «Сила дружби: як Злата подолала туберкульоз» покликаний змінити ставлення до хвороби та подолати стигму. Історія про силу підтримки, дружби та боротьбу за здоров’я отримала міжнародне визнання

Україна зробила важливий крок у боротьбі зі стигматизацією людей, які лікуються від туберкульозу, презентувавши на міжнародній арені унікальний дитячий комікс «Сила дружби: як Злата подолала туберкульоз». Про це повідомляє Партнерство «Зупинимо туберкульоз. Україна» на сторінці у Фейсбук.

Цей проєкт створений Партнерством «Зупинимо туберкульоз. Україна», секретаріатом якого виступає ВБО «Конвіктус Україна». Він покликаний змінити ставлення до хвороби, підвищити обізнаність про туберкульоз і підтримати дітей, які переживають складні життєві виклики.

Як зазначають автори, головна героїня коміксу — маленька дівчинка Злата. Її життя змінилося назавжди через війну, втрату дому та діагноз туберкульозу. Стикаючись з ізоляцією та стигмою, Злата знаходить нових друзів, отримує підтримку рідних і знову вчиться мріяти. Ця історія — символ надії, де кожна дитина має шанс на одужання, щастя та прийняття у суспільстві.

Цей комікс — це більше, ніж історія однієї дівчинки. Це сильний соціальний меседж. Він демонструє, що підтримка сім’ї, друзів і суспільства може бути вирішальною для одужання — не лише фізичного, а й емоційного.

— Ми прагнули через історію Злати показати світу реалії війни та виклики, які долають українські діти. Це історія про тих, хто бореться не лише з хворобою, а й із втратами, розлуками та руйнуванням дитинства. Ми хочемо показати силу дружби, любові й підтримки, закликати до людяності та нагадати світу про те, як важливо не залишатися байдужими, — зазначає авторка історії та героїв Євгенія Кувшинова.

Авторка підкреслює, що комікс не тільки розвінчує міфи про туберкульоз, показуючи, що одужання можливе, але й навчає толерантності, емпатії та людяності. Допомагає дітям зрозуміти, як важливо підтримувати тих, хто переживає труднощі. Показує важливість підтримки суспільства у боротьбі із соціально значущими хворобами.

Ольга Клименко, голова керівного комітету Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна», зазначає:

— Перший крок до боротьби з туберкульозом — подолання стигми. Ми вдячні команді, яка працювала над коміксом, і щиро раді, що ця робота отримала високе визнання на міжнародному рівні .

Комікс створений за підтримки Stop TB Partnership та фінансування UNOPS, щоб змінити ставлення до людей, які лікуються від туберкульозу, та наголосити, що ця хвороба — не вирок, а одужання можливе завдяки лікуванню та підтримці близьких.

Комікс «Сила дружби: як Злата подолала туберкульоз» доступний для завантаження безоплатно. Завдяки підтримці Stop TB Partnership, ця історія з лютого поширюватиметься серед дітей в Україні та за її межами.