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В Україні вийшов перший дитячий комікс, який допомагає подолати стигматизацію людей з туберкульозом

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 104

Український комікс «Сила дружби: як Злата подолала туберкульоз» покликаний змінити ставлення до хвороби та подолати стигму. Історія про силу підтримки, дружби та боротьбу за здоров’я отримала міжнародне визнання

Україна зробила важливий крок у боротьбі зі стигматизацією людей, які лікуються від туберкульозу, презентувавши на міжнародній арені унікальний дитячий комікс «Сила дружби: як Злата подолала туберкульоз». Про це повідомляє Партнерство «Зупинимо туберкульоз. Україна» на сторінці у Фейсбук.

 Цей проєкт створений Партнерством «Зупинимо туберкульоз. Україна», секретаріатом якого виступає ВБО «Конвіктус Україна». Він покликаний змінити ставлення до хвороби, підвищити обізнаність про туберкульоз і підтримати дітей, які переживають складні життєві виклики. 

Як зазначають автори, головна героїня коміксу — маленька дівчинка Злата. Її життя змінилося назавжди через війну, втрату дому та діагноз туберкульозу. Стикаючись з ізоляцією та стигмою, Злата знаходить нових друзів, отримує підтримку рідних і знову вчиться мріяти. Ця історія — символ надії, де кожна дитина має шанс на одужання, щастя та прийняття у суспільстві.

Цей комікс — це більше, ніж історія однієї дівчинки. Це сильний соціальний меседж. Він демонструє, що підтримка сім’ї, друзів і суспільства може бути вирішальною для одужання — не лише фізичного, а й емоційного. 

— Ми прагнули через історію Злати показати світу реалії війни та виклики, які долають українські діти. Це історія про тих, хто бореться не лише з хворобою, а й із втратами, розлуками та руйнуванням дитинства. Ми хочемо показати силу дружби, любові й підтримки, закликати до людяності та нагадати світу про те, як важливо не залишатися байдужими, — зазначає авторка історії та героїв Євгенія Кувшинова. 

 Авторка підкреслює, що комікс не тільки розвінчує міфи про туберкульоз, показуючи, що одужання можливе, але й навчає толерантності, емпатії та людяності. Допомагає дітям зрозуміти, як важливо підтримувати тих, хто переживає труднощі. Показує важливість підтримки суспільства у боротьбі із соціально значущими хворобами.  

Ольга Клименко, голова керівного комітету Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна», зазначає:  

— Перший крок до боротьби з туберкульозом — подолання стигми. Ми вдячні команді, яка працювала над коміксом, і щиро раді, що ця робота отримала високе визнання на міжнародному рівні.

 Комікс створений за підтримки Stop TB Partnership та фінансування UNOPS, щоб змінити ставлення до людей, які лікуються від туберкульозу, та наголосити, що ця хвороба — не вирок, а одужання можливе завдяки лікуванню та підтримці близьких. 

Комікс «Сила дружби: як Злата подолала туберкульоз» доступний для завантаження безоплатно. Завдяки підтримці Stop TB Partnership, ця історія з лютого поширюватиметься серед дітей в Україні та за її межами.  

Комікс вже здобув міжнародну нагороду на конкурсі Stop TB Partnership Community Award 2024 у категорії «Покінчимо зі стигмою через мистецтво» (Ending TB Stigma through Art). На 38-му засіданні Правління Stop TB Partnership, яке відбулось у грудні 2024 цей проєкт був відзначений як один із найкращих у світі.  


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Автор: Мирослава Українська
Теги: комікс проєкт туберкульоз
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