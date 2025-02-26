Цими вихідними на Кременчуччині за незаконну риболовлю оштрафували 16 осіб — екологи

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Також у чотирьох рибалок правоохоронці вилучили чотири транспортні засоби

Цими вихідними на Кременчуччині представники Державної екологічної інспекції центрального округу оштрафували 16 рибалок за порушення правил рибальства. Про це інформують у пресслужбі установи.

Як повідомляють екологи, порушників виявили в акваторії Кременчуцького водосховища поблизу населених пунктів Святилівка, Липове та Бугаївка Кременчуцького району. Їх притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства та правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду в межах «Сулинського заказника».

Також у чотирьох порушників, яких притягнули до відповідальності за порушення правил використання й охорони об'єктів природно-заповідного фонду, правоохоронці конфіскували чотири транспортні засоби.

Нагадаємо, на Кременчуччині судитимуть рибалку, який завдав громаді збитків майже на 800 тисяч гривень.