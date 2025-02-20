У Кременчуцькому районі судитимуть рибалку, який завдав громаді збитків майже на 800 тисяч гривень

Глобинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жителя села Липове Кременчуцького району, якого звинувачують у незаконному вилові риби в межах Національного природного парку «Нижньосульський». Про це «Кременчуцький Телеграф» дізнався від прокуратури.
З 23 по 25 жовтня 2023 року чоловік використовував заборонені месинові сітки для вилову карасів, раків, окунів, плоскирок і лящів у Сулинській затоці Кременчуцького водосховища.
Незаконний вилов спричинив Градизькій територіальній громаді збитки на суму 794 389 гривень.
Дії рибалки кваліфіковано за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду).
Тепер він постане перед судом.
Нагадаємо, що на минулому тижні у дію вступила заборона на вилов щуки у водоймах.
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