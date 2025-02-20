У Кременчуцькому районі судитимуть рибалку, який завдав громаді збитків майже на 800 тисяч гривень

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 126

Його справу передали до суду

Глобинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жителя села Липове Кременчуцького району, якого звинувачують у незаконному вилові риби в межах Національного природного парку «Нижньосульський». Про це «Кременчуцький Телеграф» дізнався від прокуратури.

З 23 по 25 жовтня 2023 року чоловік використовував заборонені месинові сітки для вилову карасів, раків, окунів, плоскирок і лящів у Сулинській затоці Кременчуцького водосховища.

Незаконний вилов спричинив Градизькій територіальній громаді збитки на суму 794 389 гривень.

Дії рибалки кваліфіковано за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду).

Тепер він постане перед судом.

Нагадаємо, що на минулому тижні у дію вступила заборона на вилов щуки у водоймах.