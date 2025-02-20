У Миргороді чоловік пограбував супермаркет: йому повідомили про підозру

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У Миргороді правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який 7 лютого пограбував місцевий супермаркет. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, грабіжник привласнив товар із полиць магазину і втік. Під час оперативно-розшукових та слідчих дій поліції вдалося встановити причетного — ним виявився 37-річний місцевий мешканець, який уже мав проблеми із законом.

Нині чоловіку повідомили про підозру у скоєному та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Підозрюваному може загрожувати від семи до десяти років за ґратами.

Нагадаємо, нещодавно під варту взяли чоловіка, причетного до пограбування магазину у Гадячі.