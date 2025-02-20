На Полтавщині автомобіль влетів у відбійник: постраждали троє

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 264

Учора, 19 лютого, близько 12.00 на дорозі Дніпро — Решетилівка поблизу у Полтавському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль Volkswagen Passat із 31-річним водієм за кермом врізався у відбійник. Внаслідок цього травмувалися сам водій та двоє його пасажирів — їх усіх госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями у Гадячі нетверезий водій врізався у бетонні сходи.



