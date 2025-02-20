Прийняв останній бій на Курщині: у Кременчуці попрощалися із полеглим захисником Віталієм Сухомлином

Родом полеглий військовослужбовець із Харківщини, у Кременчуці мав статус внутрішньо переміщеної особи
Сьогодні, 20 лютого, у стінах Кременчуцького міського палацу культури в останню путь провели полеглого на війні захисника Віталія Сухомлина.
Народився чоловік 23 жовтня 1990 року у місті Ізюм на Харківщині, там і навчався в одній із місцевих шкіл, а згодом освіту здобув у професійно-технічному училищі № 24 міста Лиман на Донеччині. Працював будівельником.
До Кременчука Віталій переїхав після початку повномасштабного вторгнення, мав у місті статус внутрішньо переміщеної особи.
Ані знайомих, ані рідних у полеглого воїна у Кременчуці не було — у нього лишився тільки брат, який теж нещодавно приєднався до лав Збройних сил України.
Віталій Сухомлин мав звання солдата, служив розвідником-телефоністом в одній із десантно-штурмових бригад, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали загиблого військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття братові полеглого захисника Віталія Сухомлина.
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