Прийняв останній бій на Курщині: у Кременчуці попрощалися із полеглим захисником Віталієм Сухомлином

Сьогодні, 12:18 Переглядів: 487

Сьогодні, 20 лютого, у стінах Кременчуцького міського палацу культури в останню путь провели полеглого на війні захисника Віталія Сухомлина.

Народився чоловік 23 жовтня 1990 року у місті Ізюм на Харківщині, там і навчався в одній із місцевих шкіл, а згодом освіту здобув у професійно-технічному училищі № 24 міста Лиман на Донеччині. Працював будівельником.

До Кременчука Віталій переїхав після початку повномасштабного вторгнення, мав у місті статус внутрішньо переміщеної особи.

Ані знайомих, ані рідних у полеглого воїна у Кременчуці не було — у нього лишився тільки брат, який теж нещодавно приєднався до лав Збройних сил України.

Віталій Сухомлин мав звання солдата, служив розвідником-телефоністом в одній із десантно-штурмових бригад, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Загинув 11 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу присілку Курилівка Суджанського району на Курщині. Світла пам’ять полеглому захиснику, — додає «Лиман».

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали загиблого військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.











Фото: Яна Гудзь