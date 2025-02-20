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Прийняв останній бій на Курщині: у Кременчуці попрощалися із полеглим захисником Віталієм Сухомлином

Сьогодні, 12:18 Переглядів: 487

Родом полеглий військовослужбовець із Харківщини, у Кременчуці мав статус внутрішньо переміщеної особи

Сьогодні, 20 лютого, у стінах Кременчуцького міського палацу культури в останню путь провели полеглого на війні захисника Віталія Сухомлина.

 

Народився чоловік 23 жовтня 1990 року у місті Ізюм на Харківщині, там і навчався в одній із місцевих шкіл, а згодом освіту здобув у професійно-технічному училищі № 24 міста Лиман на Донеччині. Працював будівельником.

До Кременчука Віталій переїхав після початку повномасштабного вторгнення, мав у місті статус внутрішньо переміщеної особи.

  

Ані знайомих, ані рідних у полеглого воїна у Кременчуці не було — у нього лишився тільки брат, який теж нещодавно приєднався до лав Збройних сил України.

Віталій Сухомлин мав звання солдата, служив розвідником-телефоністом в одній із десантно-штурмових бригад, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Загинув 11 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу присілку Курилівка Суджанського району на Курщині. Світла пам’ять полеглому захиснику, — додає «Лиман».

 

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали загиблого військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.

Фото: Яна Гудзь

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття братові полеглого захисника Віталія Сухомлина.


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Автор: Яна Гудзь Фото: Яна Гудзь
Теги: Кременчук війна воїни світла Прощання поховання загиблий
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