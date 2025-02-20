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Депутати Кременчуцької райради достроково припинили повноваження двох заступників голови

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 282

Посади заступників голови районної ради обидва обіймали з 2021 року

20 лютого на пленарному засіданні десятої позачергової сесії Кременчуцької районної ради восьмого скликання депутати достроково припинили повноваження двох заступників голови — Олександра Климовських та Івана Іпатенка.

Відомо, що «За» відповідне рішення щодо Івана Іпатенка проголосувало 32 депутати, рішення щодо Олександра Климовських підтримав 31 депутат. Посади заступників голови районної ради обидва обіймали з 2021 року.

На сесії не було голови райради Дмитра Колотієвського. 

Нагадаємо, на початку січня голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський готував звернення до Верховної Ради та Офісу Президента щодо розпуску депутатів райради. Підставою для цього він називав не збирання депутатів на сесію протягом певного періоду. Станом на січень 2025 року такий період становив три роки, майже уся каденція райради.

У листопаді минулого року до райради звернулися представники Кременчуцького об’єднання громадської організації «Спілка самаритян України» з проханням надати дозвіл на проведення ремонтних робіт у приміщенні, де планують створити Центр підтримки дітей та сімей. Тоді Колотієвський підготував та виніс на розгляд сесії питання щодо надання дозволу на ремонт у приміщенні. Проте сесія тоді також не зібралася.

Також голова райради розповідав про співпрацю з Кременчуцькою райвійськадміністрацією та іншими громадами району в умовах воєнного стану.

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Автор: Телеграф
Теги: Кременчуцька районна рада
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