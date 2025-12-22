Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, ТЪ у темі

Адмінбудівлю райради Кременчуку не передали: підсумки позачергової сесії

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 171

Депутати дозволили невід’ємні поліпшення комунального майна, але не підтримали передачу адмінбудівлі громадам

22 грудня у Кременчуці відбулося пленарне засідання позачергової сесії Кременчуцької районної ради. У сесії взяли участь 35 депутатів. До порядку денного внесли 34 питання, більшість із яких попередньо розглянули на засіданнях постійних комісій. Загалом депутати ухвалили 27 рішень. Про це повідомили на сайті райради.

Серед ключових — рішення про надання орендарям дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень комунального майна та погодження приватизації окремих об’єктів.

Нагадаємо, у Кременчуцькій районній раді вже кілька років не могли ухвалити рішення, що стосується будівництва Центру підтримки дітей і сімей у Кременчуці.

Ще у 2022 році громадська організація «Спілка Самаритян», яку очолює директор Кременчуцького обласного клінічного шпиталю Микола Литвиненко, на підставі аукціону взяла в оренду нежитлове приміщення на вулиці Івана Приходька, 55. Договір уклали з Кременчуцькою районною радою строком на п’ять років.

Джерело фото: Google Maps

Водночас орендоване приміщення перебуває в аварійному стані і не може використовуватися без проведення невід’ємних поліпшень — фактично капітальної реконструкції. Саме тому з 2022 року організація неодноразово зверталася до районної ради з проханням надати дозвіл на такі роботи. Повторні звернення надходили у 2023 та 2024 роках, а у 2025 році документи оновили та подали повторно вже на ім’я новообраної голови райради Марії Іванченко.

Водночас звернення щодо передачі майна, зокрема адміністративного будинку районної ради, у власність громад району не набрали необхідної кількості голосів. Додамо, що адмінбудівлю районної ради на майдані Незалежності, ймовірно, планували передати у власність Кременчуцької громади, хоча у порядку денному були проєкти рішень і про передачу об’єкта іншим громадам району.

Кременчуцька райрада планує укласти меморандум з міськрадою: як це пов’язано з передачею адмінбудівлі у власність міста

Також депутати підтримали низку фінансових проєктів рішень, що стосуються районного бюджету Кременчуцького району на поточний і наступний роки, затвердили план заходів із впровадження рекомендацій Держаудитслужби та розглянули питання щодо діяльності окружних прокуратур і списків присяжних районних судів.

Під час сесії також оголосили про зміни у складі депутатського корпусу та партій: головою фракції ПП «Рідне місто» у районній раді став Олег Бельський. Крім того, депутати підтримали рішення про дострокове складення повноважень за власним бажанням чотирма депутатами.

0
Автор: Телеграф
Теги: Кременчуцька районна рада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх