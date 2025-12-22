Адмінбудівлю райради Кременчуку не передали: підсумки позачергової сесії

22 грудня у Кременчуці відбулося пленарне засідання позачергової сесії Кременчуцької районної ради. У сесії взяли участь 35 депутатів. До порядку денного внесли 34 питання, більшість із яких попередньо розглянули на засіданнях постійних комісій. Загалом депутати ухвалили 27 рішень. Про це повідомили на сайті райради.

Серед ключових — рішення про надання орендарям дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень комунального майна та погодження приватизації окремих об’єктів.

Нагадаємо, у Кременчуцькій районній раді вже кілька років не могли ухвалити рішення, що стосується будівництва Центру підтримки дітей і сімей у Кременчуці.

Ще у 2022 році громадська організація «Спілка Самаритян», яку очолює директор Кременчуцького обласного клінічного шпиталю Микола Литвиненко, на підставі аукціону взяла в оренду нежитлове приміщення на вулиці Івана Приходька, 55. Договір уклали з Кременчуцькою районною радою строком на п’ять років.

Джерело фото: Google Maps

Водночас орендоване приміщення перебуває в аварійному стані і не може використовуватися без проведення невід’ємних поліпшень — фактично капітальної реконструкції. Саме тому з 2022 року організація неодноразово зверталася до районної ради з проханням надати дозвіл на такі роботи. Повторні звернення надходили у 2023 та 2024 роках, а у 2025 році документи оновили та подали повторно вже на ім’я новообраної голови райради Марії Іванченко.

Водночас звернення щодо передачі майна, зокрема адміністративного будинку районної ради, у власність громад району не набрали необхідної кількості голосів. Додамо, що адмінбудівлю районної ради на майдані Незалежності, ймовірно, планували передати у власність Кременчуцької громади, хоча у порядку денному були проєкти рішень і про передачу об’єкта іншим громадам району.

Кременчуцька райрада планує укласти меморандум з міськрадою: як це пов’язано з передачею адмінбудівлі у власність міста

Також депутати підтримали низку фінансових проєктів рішень, що стосуються районного бюджету Кременчуцького району на поточний і наступний роки, затвердили план заходів із впровадження рекомендацій Держаудитслужби та розглянули питання щодо діяльності окружних прокуратур і списків присяжних районних судів.

Під час сесії також оголосили про зміни у складі депутатського корпусу та партій: головою фракції ПП «Рідне місто» у районній раді став Олег Бельський. Крім того, депутати підтримали рішення про дострокове складення повноважень за власним бажанням чотирма депутатами.