Кременчуцька райрада планує укласти меморандум з міськрадою: як це пов’язано з передачею адмінбудівлі у власність міста

Про укладення відповідного меморандуму згадував міський голова Кременчука Віталій Малецький під час того, як коментував «Телеграфу» передачу будівлі у власність міста

Кременчуцька районна рада планує укласти меморандум про співпрацю з Кременчуцькою міською радою. Йдеться про участь у фінансуванні спільних програм і проєктів, а також можливість надання цільових субвенцій з міського бюджету до районного. У документі згадується і використання головної адміністративної будівлі райради на вулиці Соборній. Про це стало відомо з документа, що оприлюднили на сайті районної ради.

У меморандумі передбачено, що «за будь-яких умов» райраді нададуть приміщення для роботи — у будівлі на вулиці Соборній, 14/23. Питання ремонту й оплати комунальних послуг вирішуватимуть окремими угодами.

Крім того, міськрада зобов’язуватиметься перераховувати до районного бюджету частину коштів, отриманих від оренди майна, а також може надавати райраді матеріально-технічну допомогу — наприклад, обладнання чи допомогу з утримання приміщень.

Сторони також домовляться розробити спільні програми, у межах яких міськрада фінансуватиме заробітні плати працівників виконавчого апарату райради.

Засідання депутатської комісії. Фото: телеканал "Кременчук"

21 жовтня члени постійної комісії з питань будівництва, управління та розпорядження об'єктами комунальної власності, благоустрою, приватизації ухвалили рішення винести на розгляд депутатам під час чергової сесії райради питання про укладення меморандуму.

Додамо, що майно Кременчуцької районної ради, зокрема і будівля на вулиці Соборній, може відійти і іншим громадам району — Кам’янопотоківській, Піщанській, Омельницькій або Пришибській громадам. Відповідні проєкти рішення щодо передачі майна у власність громад оприлюднені на сайті районної ради.

Втім, ймовірно, що майно передадуть Кременчуцькій громаді. Про укладення відповідного меморандуму згадував міський голова Кременчука Віталій Малецький під час того, як коментував «Телеграфу» передачу будівлі у власність міста. Про це він говорив 2 жовтня на засіданні виконавчого комітету.

Нагадаємо, раніше Віталій Малецький заявляв, що адміністративна будівля Кременчуцької районної ради використовуватиметься «виключно для районної ради і тих потреб, які пов’язані з діяльністю Кременчуцької громади», а також для інших громад району.

Про передачу майна у власність громади стало відомо наприкінці вересня. Зміни до Закону «Про місцеве самоврядування» зобов’язують районні та обласні ради передавати у власність громад об’єкти, які розташовані на їхній території. У 2024 році Держаудитслужба за результатами фінансового аудиту районного бюджету рекомендувала врегулювати питання управління таким майном. Також свою пропозицію на прийняття цих об’єктів раніше надавала Кременчуцька міська рада. Остаточне рішення мають прийняти на сесії районної ради.