ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: спільні дії в умовах війни
Олена Шуляк
Якою буде ціна на газ цієї зими: нардеп Шуляк назвала цифри
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, ТЪ у темі

Кременчуцька райрада планує укласти меморандум з міськрадою: як це пов’язано з передачею адмінбудівлі у власність міста

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 132 Коментарів: 1

Про укладення відповідного меморандуму згадував міський голова Кременчука Віталій Малецький під час того, як коментував «Телеграфу» передачу будівлі у власність міста

Кременчуцька районна рада планує укласти меморандум про співпрацю з Кременчуцькою міською радою. Йдеться про участь у фінансуванні спільних програм і проєктів, а також можливість надання цільових субвенцій з міського бюджету до районного. У документі згадується і використання головної адміністративної будівлі райради на вулиці Соборній. Про це стало відомо з документа, що оприлюднили на сайті районної ради. 

У меморандумі передбачено, що «за будь-яких умов» райраді нададуть приміщення для роботи — у будівлі на вулиці Соборній, 14/23. Питання ремонту й оплати комунальних послуг вирішуватимуть окремими угодами.

Крім того, міськрада зобов’язуватиметься перераховувати до районного бюджету частину коштів, отриманих від оренди майна, а також може надавати райраді матеріально-технічну допомогу — наприклад, обладнання чи допомогу з утримання приміщень.

Сторони також домовляться розробити спільні програми, у межах яких міськрада фінансуватиме заробітні плати працівників виконавчого апарату райради.

Засідання депутатської комісії. Фото: телеканал "Кременчук"

21 жовтня члени постійної комісії з питань будівництва, управління та розпорядження об'єктами комунальної власності, благоустрою, приватизації ухвалили рішення винести на розгляд депутатам під час чергової сесії райради питання про укладення меморандуму. 

Додамо, що майно Кременчуцької районної ради, зокрема і будівля на вулиці Соборній, може відійти і іншим громадам району — Кам’янопотоківській, Піщанській, Омельницькій або Пришибській громадам. Відповідні проєкти рішення щодо передачі майна у власність громад оприлюднені на сайті районної ради.

Втім, ймовірно, що майно передадуть Кременчуцькій громаді. Про укладення відповідного меморандуму згадував міський голова Кременчука Віталій Малецький під час того, як коментував «Телеграфу» передачу будівлі у власність міста. Про це він говорив 2 жовтня на засіданні виконавчого комітету. 

Нагадаємо, раніше Віталій Малецький заявляв, що адміністративна будівля Кременчуцької районної ради використовуватиметься «виключно для районної ради і тих потреб, які пов’язані з діяльністю Кременчуцької громади», а також для інших громад району.

Про передачу майна у власність громади стало відомо наприкінці вересня. Зміни до Закону «Про місцеве самоврядування» зобов’язують районні та обласні ради передавати у власність громад об’єкти, які розташовані на їхній території. У 2024 році Держаудитслужба за результатами фінансового аудиту районного бюджету рекомендувала врегулювати питання управління таким майном. Також свою пропозицію на прийняття цих об’єктів раніше надавала Кременчуцька міська рада. Остаточне рішення мають прийняти на сесії районної ради.

0
Автор: Телеграф
Теги: Кременчуцька районна рада міська рада меморандум нерухомість
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 715
Andron777:
Сьогодні, 15:54

Всетаки фіолетове шобло віджало будівлю...smirk


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх