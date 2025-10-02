Передача будівлі райради на баланс Кременчука: що про це каже міська влада

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 207

За словами міського голови Віталія Малецького, адміністративна будівля Кременчуцької районної ради, що розташована на вулиці Соборній, використовуватиметься «виключно для районної ради і тих потреб, які пов’язані з діяльністю Кременчуцької громади», а також для інших громад району. Про це він сказав «Кременчуцькому Телеграфу» під час засідання виконавчого комітету 2 жовтня.

Кременчуцька районна рада планує безоплатно передати частини майна зі спільної власності громад району у комунальну власність Кременчуцької громади. Про це йдеться в оприлюдненому проєкті рішення на сайті райради 30 вересня. У документі вказали і головну адмінбудівлю.

— Там є певні приміщення, які здаються в оренду. Отримавши ці приміщення, ми домовились, що всі ці кошти від оренди, вони йтимуть на районну раду, на її утримання, — сказав Малецький.

Він додав, що районна рада «всім іншим громадам об’єкти (що розташовані на території цих громад — ред.) віддала».

Навіщо це роблять

Як стало відомо з пояснювальної записки до проєкту, зміни до Закону «Про місцеве самоврядування» зобов’язують районні та обласні ради передавати у власність громад об’єкти, які розташовані на їхній території.

У 2024 році Держаудитслужба за результатами фінансового аудиту районного бюджету рекомендувала врегулювати питання управління таким майном. Також свою пропозицію на прийняття цих об’єктів раніше надавала Кременчуцька міська рада. Остаточне рішення мають прийняти на сесії районної ради.