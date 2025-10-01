ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук

Райрада хоче передати свою адмінбудівлю у комунальну власність Кременчука — проєкт рішення

Сьогодні, 16:24 Переглядів: 258 Коментарів: 1

Як стало відомо з пояснювальної записки до проєкту, зміни у законодавстві зобов’язують районні та обласні ради передавати у власність громад об’єкти, які розташовані на їхній території

Кременчуцька районна рада планує безоплатно передати частини майна зі спільної власності громад району у комунальну власність Кременчуцької громади. Про це йдеться в оприлюдненому проєкті рішення на сайті райради 30 вересня. 

Що саме планують передати місту:

  • Адмінбудівлю райради на вул. Соборна, 14/23 (3092,3 м²) разом з елементами благоустрою. Залишкова балансова вартість — 98,5 тис. грн.
  • Комплекс на проспекті Полтавському, 16 (137,9 м²) — адмінприміщення з господарськими спорудами. Залишкова вартість — 0 грн.
  • Комплекс на проспекті Полтавському, 42 (172,5 м²) — нежитлові будівлі та гараж. Залишкова вартість — 41,6 тис. грн.
  • Будівлю на проспекті Полтавському, 42-Б (76,6 м²). Залишкова вартість — 0 грн.
  • Гаражі на вул. Майора Борищака, 31-Б (113,7 м²). Залишкова вартість — 26,6 тис. грн.
  • Інше індивідуально визначене майно (кондиціонери, лічильники, бойлери, сантехніка тощо) згідно з додатком до рішення.

Навіщо це роблять

Як стало відомо з пояснювальної записки до проєкту, зміни до Закону «Про місцеве самоврядування» зобов’язують районні та обласні ради передавати у власність громад об’єкти, які розташовані на їхній території.

У 2024 році Держаудитслужба за результатами фінансового аудиту районного бюджету рекомендувала врегулювати питання управління таким майном. Також свою пропозицію на прийняття цих об’єктів раніше дала Кременчуцька міська рада.

Нагадаємо, у Кременчуці розслідують можливе привласнення коштів під час проєктних робіт капремонту у районній раді


