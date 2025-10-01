Райрада хоче передати свою адмінбудівлю у комунальну власність Кременчука — проєкт рішення

Як стало відомо з пояснювальної записки до проєкту, зміни у законодавстві зобов’язують районні та обласні ради передавати у власність громад об’єкти, які розташовані на їхній території
Кременчуцька районна рада планує безоплатно передати частини майна зі спільної власності громад району у комунальну власність Кременчуцької громади. Про це йдеться в оприлюдненому проєкті рішення на сайті райради 30 вересня.
Що саме планують передати місту:
Як стало відомо з пояснювальної записки до проєкту, зміни до Закону «Про місцеве самоврядування» зобов’язують районні та обласні ради передавати у власність громад об’єкти, які розташовані на їхній території.
У 2024 році Держаудитслужба за результатами фінансового аудиту районного бюджету рекомендувала врегулювати питання управління таким майном. Також свою пропозицію на прийняття цих об’єктів раніше дала Кременчуцька міська рада.
Нагадаємо, у Кременчуці розслідують можливе привласнення коштів під час проєктних робіт капремонту у районній раді
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.