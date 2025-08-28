У Кременчуці розслідують можливе привласнення коштів під час проєктних робіт капремонту у районній раді: що відомо

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 464

Нині суд надав дозвіл на проведення почеркознавчої експертизи та перевірки підписів на документах

У Кременчуці правоохоронці розслідують можливе привласнення бюджетних коштів при виконання проєктних робіт під час капітального ремонту технічного поверху адміністративного будинку, сходової клітини, санітарного вузла у приміщенні Кременчуцької районної ради. Про це стало відомо із ухвал Автозаводського районного суду.

За даними матеріалів справи, що у листопаді 2019 року Кременчуцька райрада уклала договір із ФОПом на виконання проєктно-вишукувальних робіт. Підприємець також склав кошторис на проєктні (вишукувальні) роботи, які оцінив у 402 тисяч 812 гривень.

Проте правоохоронці встановили, що в кошторисі деякі роботи повторюються із проєктними роботами, які вже були зазначені у вартості інших робіт. Також у кошторисі зазначені види робіт, яких немає у робочому проєкті. Крім того, в ухвалі зазначено, що реальний об'єм проєктованої будівлі — 2287 куб. м, а при розрахунку вартості проєктних робіт вказаний об'єм будівлі 14382 куб. м.

Таким чином, правоохоронці розслідують справу стосовно можливого завищення вартості проєктних робіт та заволодіння бюджетними коштами за її розроблення.

За попередніми даними, при цьому Кременчуцька районна рада зазнала збитків на майже 250 тисяч гривень.

Нині правоохоронні досліджують проєктні документи та перевіряють підписи на них. Зокрема, суд дозволив проведення почеркознавчої експертизи для перевірки достовірності підписів на документах.

Додамо також, що досудове розслідування у цій справі завершилося у 2023 році і нині соухається у суді. Призначення експертизи суд призначив за клопотанням сторони захисту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Глобиному один із медзакладів підозрюють у розкраданні грошей від НСЗУ.