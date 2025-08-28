У Кременчуці розслідують можливе привласнення коштів під час проєктних робіт капремонту у районній раді: що відомо

ГО "Захист держави"
Ветерани мають право навчати дітей захищати Україну!
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Гроші

У Кременчуці розслідують можливе привласнення коштів під час проєктних робіт капремонту у районній раді: що відомо

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 464

 

Нині суд надав дозвіл на проведення почеркознавчої експертизи та перевірки підписів на документах

У Кременчуці правоохоронці розслідують можливе привласнення бюджетних коштів при виконання проєктних робіт під час капітального ремонту технічного поверху адміністративного будинку, сходової клітини, санітарного вузла у приміщенні Кременчуцької районної ради. Про це стало відомо із ухвал Автозаводського районного суду.

За даними матеріалів справи, що у листопаді 2019 року Кременчуцька райрада уклала договір із ФОПом на виконання проєктно-вишукувальних робіт. Підприємець також склав кошторис на проєктні (вишукувальні) роботи, які оцінив у 402 тисяч 812 гривень.

Проте правоохоронці встановили, що в кошторисі деякі роботи повторюються із проєктними роботами, які вже були зазначені у вартості інших робіт. Також у кошторисі зазначені види робіт, яких немає у робочому проєкті. Крім того, в ухвалі зазначено, що реальний об'єм проєктованої будівлі — 2287 куб. м, а при розрахунку вартості проєктних робіт вказаний об'єм будівлі 14382 куб. м.

Таким чином, правоохоронці розслідують справу стосовно можливого завищення вартості проєктних робіт та заволодіння бюджетними коштами за її розроблення. 

За попередніми даними, при цьому Кременчуцька районна рада зазнала збитків на майже 250 тисяч гривень

Нині правоохоронні досліджують проєктні документи та перевіряють підписи на них. Зокрема, суд дозволив проведення почеркознавчої експертизи для перевірки достовірності підписів на документах.

Додамо також, що досудове розслідування у цій справі завершилося у 2023 році і нині соухається у суді. Призначення експертизи суд призначив за клопотанням сторони захисту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Глобиному один із медзакладів підозрюють у розкраданні грошей від НСЗУ.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: зловживання службове становище привласнення бюджетні кошти капітальний ремонт Кременчуцька районна рада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх