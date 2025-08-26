ГО "Захист держави"
Кременчук, Здоров'я, Гроші, Полтавщина

«Мертві душі» в медицині: Глобинський медзаклад підозрюють у розкраданні грошей від НСЗУ — ухвала суду

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 122

У 2023 році лікарня отримала від НСЗУ понад 38 млн грн

Шевченківський районний суд Полтави надав слідчим поліції тимчасовий доступ до фінансових і кадрових документів одного з комунальних медзакладів Глобинської громади. Справу розслідують за ч.4 ст. 191 ККУ (розкрадання майна в особливо великих розмірах). Про це стало відомо з ухвали суду, яку оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 15 серпня.

За матеріалами слідства, керівництво медичного закладу зловживало службовим становищем — вони давали вказівки підлеглим вносити до електронної системи охорони здоров’я неправдиві дані щодо пролікованих пацієнтів, які насправді були померлими. 

Також це стосувалось і тих, хто звертався за допомогою з одним діагнозом, а «службові особи […] вносили завідомо неправдиві відомості щодо пролікованих випадків, які відповідно до пакетів НСЗУ (Національної служби здоров’я України — ред.) оплачуються за більш глобальною ставкою», йдеться в ухвалі. Заклад отримував оплату за «послуги», які фактично не надавалися, заявляють правоохоронці.

У 2023 році лікарня отримала від НСЗУ понад 38 млн грн. Частину цих коштів, за даними слідства, керівництво розподіляло у вигляді премій «своїм» лікарям.

Також правоохоронці встановили, що деякі співробітники були працевлаштовані формально, аби лікарня мала необхідні ліцензії, проте фактично працювали в інших установах.

Суд дозволив слідчим вилучити статутні документи медзакладу, кадрові накази, податкову звітність, дані з Державного реєстру платників податків та документи щодо руху коштів.

Нагадаємо, у 2023 році директора Глобинської міської лікарні Ігоря Балаховського підозрювали в хабарництві з підрядником, що займався облаштуванням укриття в медзакладі. 

Автор: Телеграф Джерело фото: linia-prava.in.ua
Теги: НСЗУ Глобине
