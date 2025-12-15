Більшість українців проти виведення військ з Донбасу, а 63% готові терпіти війну стільки, скільки потрібно — КМІС

За результатами опитування, 61% українців довіряють Президенту України Володимиру Зеленському і лише 9% хочуть проведення виборів до завершення бойових дій

Більшість українців — 72% — готові схвалити мирний план, який, серед іншого, включатиме заморожування ситуації за нинішньою лінією фронту разом із гарантіями безпеки для України (і без офіційного визнання окупованих територій частиною Росії). Водночас 75% відкидають план, який би, серед іншого, включав відведення військ з Донбасу, обмеження на українську армію й разом з цим не містив конкретних гарантій безпеки. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 26 листопада-13 грудня 2025 року.

За даними соціологів, лише 9% українців очікують, що війна завершиться до початку 2026 року і ще 14% сподіваються на завершення війни хоча б в першій половині 2026 року. Тобто лише чверть українців розраховують на завершення в умовно недалекій перспективі. Натомість 11% говорять про другу половину 2026 року, 32% — про 2027 рік і пізніше. А 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

Ще 1% відповіли, що готові терпіти близько року, а 15% — пів року чи декілька місяців. При цьому 21% респондентів не змогли відповісти на це питання.

За даними опитування КМІС, ЄС довіряють 49% українців, а не довіряють — 23%. При цьому з грудня 2024 року до грудня 2025 року довіра до США знизилася з 41% до 21%, а до НАТО — з 43% до 34%.

Більшість українців (61%) довіряють Президенту України Володимиру Зеленському, а 23% — не довіряють. На початку жовтня за опитуванням соціологів довіряли 60%, не довіряли — 35%.

І лише 9% українців хочуть проведення виборів якнайшвидше навіть до завершення бойових дій, на чому наполягають США.

Це опитування КМІС провела на тлі чергових спроб США досягти мирної угоди про завершення війни.

Опитування проводилося з 26 листопада по 13 грудня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України. Було опитано 547 респондентів, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом. КМІС планує опитати ще близько 500 респондентів і поставити ці ж запитання.

— Водночас ми можемо запевнити, що наведені в цьому пресрелізі результати достовірно відображають громадські настрої українців, — йдеться у пресрелізі виконавчого директора КМІС Антона Грушецького.

Більшість українців відкидають запропонований РФ «мирний план» закінчення війни — опитування КМІС

Нагадаємо, у вересні ми оприлюднювали результати опитування КМІС. Тоді російський «мирний план» із відведенням Сил оборони з Донбасу категорично відкидали 75% опитаних українців.

У березні цього року КМІС проводило опитування, за результатами якого кожний другий українець (50%) вважає, що Україна не повинна відмовлятися від своїх територій заради швидшого завершення війни, навіть якщо це продовжить бойові дії.

А за результатами опитування, проведеного у листопаді минулого року, майже дві третини, а саме — 64% українців вважають, що не варто починати переговори з країною-агресором РФ, якщо Україна не матиме гарантій безпеки від Заходу.

У листопаді минулого року ми писали, що більшість українців підтримують переговори щодо «заморозки війни». Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг». Згідно з ними, 64% опитаних погодилися, що «необхідно розпочати переговори щодо заморожування бойових дій, оскільки країна вже зазнала великих жертв», тоді як 31% українців не згодні з цим висловлюванням.

Наприкінці листопада були опубліковані результати опитування американського інституту Gallup, проведеного в серпні та жовтні 2024 року. Згідно з ними трохи більш ніж половина (52%) українців хотіли б, щоб Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни, а 38% вважають, що потрібно воювати до перемоги.