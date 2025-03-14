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Половина українців проти поступок територіями заради припинення війни — опитування КМІС

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 94

 

Лише 39% опитаних допускають можливість відмови від частини територій України заради миру

Кожний другий українець (50%) вважає, що Україна не повинна відмовлятися від своїх територій заради швидшого завершення війни, навіть якщо це продовжить бойові дії.

Такі результати показало опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене з 14 лютого по 4 березня 2025 року.

Головні результати опитування:

  • 50% респондентів висловилися категорично проти поступок територіями;
  • 39% допускають можливість відмови від частини територій заради миру;
  • 11% не змогли висловити свою позицію з цього приводу.

 

Соціологи зазначають, що порівняно з попереднім опитуванням у грудні 2024 року суттєвих змін у громадській думці не відбулося.

Опитування проводилося на тлі загострення відносин між Україною та США та зростаючого тиску на Київ — до переговорів у Саудівській Аравії, які відбулися 11 березня.

Всього було опитано 2029 респондентів у всіх підконтрольних Україні областях.

У звіті КМІС також наводяться результати опитування в розрізі регіонів проживання респондентів. Погляди мешканців різних регіонів доволі близькі (50-51%), окрім Сходу, де лише 42% опитаних категорично проти територіальних поступок. При цьому частка тих, хто в цілому готовий до певних поступок на Сході, лише незначно вища, ніж в інших регіонах — 42% проти 36-40% на Заході, Центрі і Півдні.

Тобто відмінності в поглядах Сходу є незначними і ми скоріше можемо говорити про близькість поглядів мешканців усіх регіонів України, — говориться у звіті.

Майже половина українців у тилу готова до мирних переговорів, проте більшість не згодні на умови диктатора — опитування

Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного у листопаді минулого року на замовлення Центру «Нова Європа», майже дві третини, а саме — 64% українців вважають, що не варто починати переговори з країною-агресором РФ, якщо Україна не матиме гарантій безпеки від Заходу.

У листопаді ми писали, що більшість українців підтримують переговори щодо «заморозки війни». Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» у період з 15 по 21 листопада 2024 року. Згідно з ними, 64% опитаних погодилися, що «необхідно розпочати переговори щодо заморожування бойових дій, оскільки країна вже зазнала великих жертв», тоді як 31% українців не згодні з цим висловлюванням.

Наприкінці листопада були опубліковані результати опитування американського інституту Gallup, проведеного в серпні та жовтні 2024 року. Згідно з ними трохи більш ніж половина (52%) українців хотіли б, щоб Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни, а 38% вважають, що потрібно воювати до перемоги.

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Автор: Віктор Крук
Теги: опитування соціологія переговори війна мир
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