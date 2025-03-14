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Жінок запрошують на навчання! Ви можете отримати професії машиністки екскаватора та водійки фронтального навантажувача

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 122 Новини компаній

Участь у програмі є безоплатною

Iron Women — це безоплатна програма перекваліфікації для жінок з отримання професії машиністки екскаватора та водійки фронтального навантажувача. Програма складається з теоретичного та практичного навчання, завершується атестацією на отримання професійної кваліфікації «машиніст екскаватора 5 розряду» та «водій навантажувача 4 розряду».

Навчання складається із занять онлайн з теорії (3 тижні) та практики у Київській області (3 тижні). Навчання, проживання та харчування покриваються коштом проєкту Reskilling Ukraine та ETS Group.

Отримана кваліфікація дозволить випускницям залучатися в роботу на посаді помічниці машиніста екскаватора або помічниці водія навантажувача (можливість виконувати роботу на закритих майданчиках без права виїзду на дороги загального користування).

Участь у програмі є безоплатною. Анкети приймаються до 28 березня 2025 року.

По завершенню навчання ви отримаєте:

  • сертифікат про присвоєння професійної кваліфікації «машиніст екскаватора 5 розряду»;
  • сертифікат про присвоєння професійної кваліфікації «водій навантажувача 4 розряду»;
  • сертифікат від Reskilling Ukraine;
  • диплом про проходження тренінгу «Надання першої домедичної допомоги».

Практичне навчання відбуватиметься на техніці Volvo Construction Equipment, серед яких перший в Україні електричний колісний навантажувач.

Подробиці за посиланням.

Інформація про програму:

Курс Iron Women ґрунтується на концепції, яку компанія Volvo Trucks запровадила у 2016 році, завдяки якій понад 700 жінок у 10 країнах світу отримали можливість стати професійними водіями вантажівок. Тепер ця успішна модель адаптована для галузі будівельної техніки, і Україна стала першою країною, де курс Iron Women реалізується за підтримки Volvo CE.

Програма реалізується у партнерстві з:

  • Volvo Construction Equipment — один з підрозділів концерну Volvo Group, що виготовляє будівельну та спеціальну техніку. Volvo CE надає необхідне навчальне обладнання та матеріали, зокрема симулятор Volvo, кілька компактних екскаваторів і колісних навантажувачів. У лінійці машин є нещодавно представлений електричний колісний навантажувач — перший в Україні, що підкреслює прихильність програми до сталого розвитку та готує учасниць до роботи.
  • ETS Group — ексклюзивний дилер будівельної техніки Volvo в Україні. Уже понад 20 років компанія не лише постачає техніку, але й забезпечує післяпродажне обслуговування, допомагає з вибором обладнання під задачі клієнта та навчає операторів нюансам роботи. У рамках програми Iron Women компанія проводить навчання у тренувальному таборі у Київській області.

Компанія Ferrexpo готова підтримати кандидаток листом-рекомендацією на навчання та сприяти працевлаштуванню після його завершення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Ferrexpo
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