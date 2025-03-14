Жінок запрошують на навчання! Ви можете отримати професії машиністки екскаватора та водійки фронтального навантажувача

Iron Women — це безоплатна програма перекваліфікації для жінок з отримання професії машиністки екскаватора та водійки фронтального навантажувача. Програма складається з теоретичного та практичного навчання, завершується атестацією на отримання професійної кваліфікації «машиніст екскаватора 5 розряду» та «водій навантажувача 4 розряду».
Навчання складається із занять онлайн з теорії (3 тижні) та практики у Київській області (3 тижні). Навчання, проживання та харчування покриваються коштом проєкту Reskilling Ukraine та ETS Group.
Отримана кваліфікація дозволить випускницям залучатися в роботу на посаді помічниці машиніста екскаватора або помічниці водія навантажувача (можливість виконувати роботу на закритих майданчиках без права виїзду на дороги загального користування).
Участь у програмі є безоплатною. Анкети приймаються до 28 березня 2025 року.
Практичне навчання відбуватиметься на техніці Volvo Construction Equipment, серед яких перший в Україні електричний колісний навантажувач.
Подробиці за посиланням.
Курс Iron Women ґрунтується на концепції, яку компанія Volvo Trucks запровадила у 2016 році, завдяки якій понад 700 жінок у 10 країнах світу отримали можливість стати професійними водіями вантажівок. Тепер ця успішна модель адаптована для галузі будівельної техніки, і Україна стала першою країною, де курс Iron Women реалізується за підтримки Volvo CE.
Програма реалізується у партнерстві з:
Компанія Ferrexpo готова підтримати кандидаток листом-рекомендацією на навчання та сприяти працевлаштуванню після його завершення.
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