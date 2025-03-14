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У Кременчуці затвердили муніципальні доплати працівникам комунальних закладів фізкультури і спорту

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 132

 

Доплати отримуватимуть ті працівники, чиї заробітні плати з вирахуванням податків та зборів не перевищують 10 тисяч гривень

У Кременчуі виплачуватимуть муніципальні доплати працівникам комунальних закладів фізичної культури та спорту. Відповідне рішення затвердили сьогодні, 14 березня, депутати Кременчуцької міськради на засіданні сесії.

Як і з працівниками закладів освіти, культури та соцпрацівниками, мова йде про тих працівників, чиї заробітні плати з вирахуванням податків та зборів не перевищують 10 тисяч гривень.

Це щомісячна доплата за особливі умови роботи, повʼязана з підвищеним рівнем емоційного навантаження, в умовах воєнного стану. Розмір її виплати становить:

  • з 1 березня 2025 року — 1 300 грн;
  • з 1 вересня 2025 року — 2 600 грн.

Нагадаємо, Кременчук зі Стабфонду виділив понад 19 мільйонів гривень на муніципальні доплати працівникам закладів освіти.

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У Кременчуці продовжують встановлювати муніципальні доплати працівникам: хто їх отримуватиме


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Автор: Яна Гудзь
Теги: муніципальна доплата спорт
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