У Кременчуці затвердили муніципальні доплати працівникам комунальних закладів фізкультури і спорту

Доплати отримуватимуть ті працівники, чиї заробітні плати з вирахуванням податків та зборів не перевищують 10 тисяч гривень
У Кременчуі виплачуватимуть муніципальні доплати працівникам комунальних закладів фізичної культури та спорту. Відповідне рішення затвердили сьогодні, 14 березня, депутати Кременчуцької міськради на засіданні сесії.
Як і з працівниками закладів освіти, культури та соцпрацівниками, мова йде про тих працівників, чиї заробітні плати з вирахуванням податків та зборів не перевищують 10 тисяч гривень.
Це щомісячна доплата за особливі умови роботи, повʼязана з підвищеним рівнем емоційного навантаження, в умовах воєнного стану. Розмір її виплати становить:
Нагадаємо, Кременчук зі Стабфонду виділив понад 19 мільйонів гривень на муніципальні доплати працівникам закладів освіти.
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