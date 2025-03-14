Бампер і Сус 16 березня з концертом у Кременчуці: «Буде роздача гарного настрою!»

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Гумористи, що стали голосом народу, і які без цензури та компромісів озвучують те, що «на язиці» в кожного українця

Легенди українського Ютубу та отамани гарячого гумору 18+ Бампер і Сус розпочали новий великий тур Україною на підтримку ЗСУ.

Артисти виступлять у 13 містах, подарувавши своїм шанувальникам заряд життєдайного позитиву, а по завершенню туру — придбають дрони, автівки та найнеобхідніше для захисників.

У Кременчуці концерт Бампера і Суса пройде 16 березня о 18.00 у Міському палаці культури.

Глядачів чекають нові вибухові жарти про наше життя, неординарні розіграші і аукціони, блискуча імпровізація, багато-багато спілкування та найгарячіша атмосфера.

Сотий, ювілейний концертний тур Бампера і Суса у вашому місті! Тому всі, хто виросли на наших відео, ростуть на наших відео і збираються рости на наших відео, запрошуємо всіх на роздачу гарного настрою! — у фірмовому стилі запрошують Бампер і Сус .

Відверті, нетипові, патріотичні!

Попри статус легенд і ТОП-гумористів України Бампер і Сус залишаються «своїми» для всіх.

У відео на своєму Ютуб-каналі, в авторському серіалі «Пригоди Бампера і Суса» та на live-концертах заряджають позитивом мільйони відданих шанувальників, вражаючи шаленою енергетикою, відвертістю та щирістю.

«Заморожуємо ціни», «Президентська тища», «Закриваємо телемарафон», «єВідповідь», «Психіатр ЗСУ психанув», «Ода ДБР. Клан «Гринкевич»» — назви їхніх відео промовисто окреслюють тематику гумору Бампера і Сус. Це абсолютно все, чим ми живемо, через що переймаємося і сваримося, що болить і обурює, що часом веселить, а головне — не дає опустити руки.

Бернард Шоу казав: «Для того, щоб жартувати, у мене є правда». Так само і ми — нічого ж не вигадуємо і не придумуємо. Просто кажемо про те, що є, приправляючи своїм колоритом та епітетами, — діляться Бампер і Сус .

Як одні з найактивніших та найвідоміших волонтерів, які ще з років АТО дуже багато роблять для підтримки захисників, Бампер і Сус постійно виступають для воїнів на передовій, тож з перших уст знають:

Гумор завжди на часі. Без гумору, як кажуть самі хлопці, паяє. Якщо ти перестанеш жартувати, тебе просто почне гризти ця вся історія, ці всі новини, — відзначають Бампер і Сус . — Дуже промовистим був момент, коли ми виступали в 46 -ті й бригаді, а хлопців тоді тільки сутки, як вивели з - під Соледару. Ви не уявляєте, який на концерті був сміх! До нас підійшов замкомбата і каже: «Я ніколи не бачив, щоб так сміявся комбат. Прямо від душі ! » Це безцінно , коли командири кажуть: «Ви навіть не усвідомлюєте , що зробили своїм приїздом. У хлопців ще місяць будуть світитися очі ! Вони ще довго будуть переправляти один одн ому і своїм сім’ям фо тографії . Ви підняли настрій так, що вони знову хоч уть іти і робити все для Перемоги.

Знаючи, що найважливішими потребами на фронті залишаються дрони та автівки, Бампер і Сус готують ексклюзивні лоти для благодійних аукціонів, які проведуть на концертах у кожному місті:

Плануємо за вашою допомогою, рідні українці, зібрати якнайбільше й закупити дрони, автівки- « тачілочки» та найнеобхідніше для воїнів. Приходьте самі і передавайте дати нашого туру у вашому місті всім, кого знаєте. Разом ми — сила!

Не пропустіть 16 березня о 18.00 у Міському палаці культури концерт Бампера і Суса у Кременчуці!