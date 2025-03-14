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Бампер і Сус 16 березня з концертом у Кременчуці: «Буде роздача гарного настрою!»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 146 Р

 

Гумористи, що стали голосом народу, і які без цензури та компромісів озвучують те, що «на язиці» в кожного українця

Легенди українського Ютубу та отамани гарячого гумору 18+ Бампер і Сус розпочали новий великий тур Україною на підтримку ЗСУ.

Артисти виступлять у 13 містах, подарувавши своїм шанувальникам заряд життєдайного позитиву, а по завершенню туру  придбають дрони, автівки та найнеобхідніше для захисників.

У Кременчуці концерт Бампера і Суса пройде 16 березня о 18.00 у Міському палаці культури.

Глядачів чекають нові вибухові жарти про наше життя, неординарні розіграші і аукціони, блискуча імпровізація, багато-багато спілкування та найгарячіша атмосфера.

Сотий, ювілейний концертний тур Бампера і Суса у вашому місті! Тому всі, хто виросли на наших відео, ростуть на наших відео і збираються рости на наших відео, запрошуємо всіх на роздачу гарного настрою!  у фірмовому стилі запрошують Бампер і Сус.

 

Відверті, нетипові, патріотичні!

Попри статус легенд і ТОП-гумористів України Бампер і Сус залишаються «своїми» для всіх.

У відео на своєму Ютуб-каналі, в авторському серіалі «Пригоди Бампера і Суса» та на live-концертах заряджають позитивом мільйони відданих шанувальників, вражаючи шаленою енергетикою, відвертістю та щирістю.

«Заморожуємо ціни», «Президентська тища», «Закриваємо телемарафон», «єВідповідь», «Психіатр ЗСУ психанув», «Ода ДБР. Клан «Гринкевич»»  назви їхніх відео промовисто окреслюють тематику гумору Бампера і Сус. Це абсолютно все, чим ми живемо, через що переймаємося і сваримося, що болить і обурює, що часом веселить, а головне  не дає опустити руки.

Бернард Шоу казав: «Для того, щоб жартувати, у мене є правда». Так само і ми  нічого ж не вигадуємо і не придумуємо. Просто кажемо про те, що є, приправляючи своїм колоритом та епітетами,  діляться Бампер і Сус.

 

Як одні з найактивніших та найвідоміших волонтерів, які ще з років АТО дуже багато роблять для підтримки захисників, Бампер і Сус постійно виступають для воїнів на передовій, тож з перших уст знають:

Гумор завжди на часі. Без гумору, як кажуть самі хлопці, паяє. Якщо ти перестанеш жартувати, тебе просто почне гризти ця вся історія, ці всі новини,  відзначають Бампер і Сус.  Дуже промовистим був момент, коли ми виступали в 46-тій бригаді, а хлопців тоді тільки сутки, як вивели з-під Соледару. Ви не уявляєте, який на концерті був сміх! До нас підійшов замкомбата і каже: «Я ніколи не бачив, щоб так сміявся комбат. Прямо від душі!» Це безцінно, коли командири кажуть: «Ви навіть не усвідомлюєте, що зробили своїм приїздом. У хлопців ще місяць будуть світитися очі! Вони ще довго будуть переправляти один одному і своїм сім’ям фотографії. Ви підняли настрій так, що вони знову хочуть іти і робити все для Перемоги.

 

Знаючи, що найважливішими потребами на фронті залишаються дрони та автівки, Бампер і Сус готують ексклюзивні лоти для благодійних аукціонів, які проведуть на концертах у кожному місті:

Плануємо за вашою допомогою, рідні українці, зібрати якнайбільше й закупити дрони, автівки-«тачілочки» та найнеобхідніше для воїнів. Приходьте самі і передавайте дати нашого туру у вашому місті всім, кого знаєте. Разом ми — сила!

Не пропустіть 16 березня о 18.00 у Міському палаці культури концерт Бампера і Суса у Кременчуці!

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Автор: на правах реклами
Теги: афіша МПК концерт культура
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