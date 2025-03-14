Бампер і Сус 16 березня з концертом у Кременчуці: «Буде роздача гарного настрою!»

Гумористи, що стали голосом народу, і які без цензури та компромісів озвучують те, що «на язиці» в кожного українця
Легенди українського Ютубу та отамани гарячого гумору 18+ Бампер і Сус розпочали новий великий тур Україною на підтримку ЗСУ.
Артисти виступлять у 13 містах, подарувавши своїм шанувальникам заряд життєдайного позитиву, а по завершенню туру — придбають дрони, автівки та найнеобхідніше для захисників.
У Кременчуці концерт Бампера і Суса пройде 16 березня о 18.00 у Міському палаці культури.
Глядачів чекають нові вибухові жарти про наше життя, неординарні розіграші і аукціони, блискуча імпровізація, багато-багато спілкування та найгарячіша атмосфера.
Відверті, нетипові, патріотичні!
Попри статус легенд і ТОП-гумористів України Бампер і Сус залишаються «своїми» для всіх.
У відео на своєму Ютуб-каналі, в авторському серіалі «Пригоди Бампера і Суса» та на live-концертах заряджають позитивом мільйони відданих шанувальників, вражаючи шаленою енергетикою, відвертістю та щирістю.
«Заморожуємо ціни», «Президентська тища», «Закриваємо телемарафон», «єВідповідь», «Психіатр ЗСУ психанув», «Ода ДБР. Клан «Гринкевич»» — назви їхніх відео промовисто окреслюють тематику гумору Бампера і Сус. Це абсолютно все, чим ми живемо, через що переймаємося і сваримося, що болить і обурює, що часом веселить, а головне — не дає опустити руки.
Як одні з найактивніших та найвідоміших волонтерів, які ще з років АТО дуже багато роблять для підтримки захисників, Бампер і Сус постійно виступають для воїнів на передовій, тож з перших уст знають:
Знаючи, що найважливішими потребами на фронті залишаються дрони та автівки, Бампер і Сус готують ексклюзивні лоти для благодійних аукціонів, які проведуть на концертах у кожному місті:
Не пропустіть 16 березня о 18.00 у Міському палаці культури концерт Бампера і Суса у Кременчуці!
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