Штрафні санкції закладів освіти за позовами «Полтаватеплоенерго»: Малецький назвав винних

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 587 Коментарів: 1

За словами мера, мова йде про «деяких керівників, яких немає вже в департаменті»

Сьогодні, 14 березня, на засіданні сесії депутати міської ради погодив виділення коштів на погашення штрафних санкцій закладами освіти за позовами «Полтаватеплоенерго». Це питання знову викликало бурхливу дискусію серед депутатів.

Зокрема Олександр Плескун, який є головою комісії з питань бюджету і фінансів заявив, що за дві його каденції це перший перший випадок, коли місто має сплатити такі значні штрафні санкції за роботу.

— На сьогодні ми вимушені будем заплатити 10 мільйонів гривень штрафних санкцій, за те що ми своєчасно не заплатили за тепло по нашим закладам освіти, — заявив Плескун.

За його словами, ці кошти можна було б спрямувати на виплати муніципальних доплат працівникам закладів освіти, культури або інших підприємств.

Депутат також наголосив, що депутати та головні розпорядники (керівники місцевих управлінь та департаментів) неодноразово обговорювали завищені тарифи та тепло, про очільників депаратментів попідписували договори з підприємством за завищеними тарифами.

У дискусію із Плескуном вступив міський голова Віталій Малецький.

— Я в платіжках неодноразово наголошував, що потрібно писати… дописувати… Але деякі, вибачте, керівники, яких немає вже, департаментів, у нас немає, деінде працюють, вони не чули і не довели до своїх виконавців цю інформацію. Щось пішло не так… От якщо Середа (директор департаменту охорони здоров’я — ред.) чітко дав усе зрозуміти — жодного немає відшкодування по медицині. А якщо той, кого немає, не дав — ідуть у нас (штрафні санкції — ред.) одні за одним.

Що передувало

Кременчуцькі дитячі садки та школи за вказівкою мерії понад два роки не сплачували послуги з постачання опалення та постачання гарячої води. За цей час борг перед компанією «Полтаватеплоенерго», що обслуговує лівобережжя замість зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ, склав понад 90 млн грн. «Полтаватеплоенерго» подало до суду на стягнення заборгованості. Суди зобов’язали комунальні заклади сплатити проігноровані рахунки за тепло та гарячу воду. Але за ці роки «набігли» й інші доплати — пеня, інфляційні витрати, 3% річних, судовий збір. В результаті, згідно з документом, який отримала редакція «Кременчуцького Телеграфа», місто має щонайменше 11,5 мільйонів різних «штрафів» на додачу до оплати несплачених комунальних послуг станом на початок березня.

Зауважимо, що на початку лютого Геннадій Москалик звільнився з посади очільника департаменту освіти Кременчука і перейшов до Кременчуцької райвійськадміністрації на посаду начальника відділу освіти, культури та охорони здоров’я.

Нині ж стало відомо, що незабаром Москалик працюватиме у Львові: займатиметься напрямком психологічної підтримки військовослужбовців у рамках міжнародної програми.