У Кременчуцькому РТЦК чоловік намагався вкоротити собі віку — джерела (доповнено)

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Сьогодні, 14 березня, близько 15.00 у стінах Кременчуцького РТЦК та СП чоловік намагався скоїти самогубство. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел.

Від містян, які на той час перебували поруч із приміщенням ТЦК нам стало відомо, що чоловіка звати Олександр, йому близько 25 років. До приміщення ТЦК його доставили працівники поліції.

Також є інформація про те, що карету швидкої допомоги на місце одразу не викликали, а потерпілому намагалися допомогти силами лікарів ВЛК.

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За інформацією, що отримало наше видання, чоловік, який назвався Олександром (потерпілий), під час проходження ВЛК, порізав собі вени.

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Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» із власних джерел у правоохоронних органах, чоловік, якого госпіталізували із Кременчуцького РТЦК та СП, 1999 року народження. Офіційно він ніде не працює.

Нагадаємо, на початку місяця у Кременчуцькому РТЦК та СП помер 47-річний чоловік: йому стало зле після проходження ВЛК.