На Полтавщині чоловік намагався загасити пожежу в будинку, але сам отримав опіки

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Учора, 13 березня, близько 19.00 в одному з сіл Миргородського району на Полтавщині чоловік намагався загасити пожежу у будинку, проте сам отримав опіки. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, пожежа виникнула внаслідок короткого замикання електромережі. Чоловік хотів сам загасити вогонь, проте натомість отримав опіки рук та обличчя.

У поліції нагадали про обов'язкове дотримання правил безпечного використання електроприладів. Під час опалення приміщень варто перевіряти справність пічного опалення та дотримуватись заходів безпеки під час паління цигарок.

Нагадаємо, днями у Полтавському районі внаслідок пожежі у приватному будинку загинула людина.