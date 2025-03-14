Ексдиректора підприємства підозрюють у заволодіння 3,5 млн грн шляхом підроблення актів ремонту пожежного депо у Полтаві

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Директор вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт неправдиві відомості, завищивши обсяги і вартість робіт, які фактично не проводилися або були здійснені не в повному обсязі

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури колишньому директору харківського товариства повідомлено про підозру. Йому інкримінують складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, у 2023 році один із загонів ГУ ДСНС України в Полтавській області (замовник) та харківське товариство (підрядник) уклали договір щодо капітального ремонту пожежного депо. Надалі директор вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт неправдиві відомості, завищивши обсяги і вартість робіт, які фактично не проводилися або були здійснені не в повному обсязі.

Як наслідок, підрядник безпідставно отримав понад 3,5 млн грн, а замовник зазнав збитків на вказану суму.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи територіального управління БЕБ у Полтавській області.