Занедбані недобудови, зарослі чагарниками пустирі та стихійні сміттєзвалища — реальність, з якою щодня стикаються кременчужани. Депутат Андрій Макаров запропонував радикальне рішення: змусити власників таких територій відповідати за їхній стан або платити за прибирання з власної кишені
Посилення контролю за станом прилеглих до нерухомості територій та запровадити плату за їх прибирання: із таким запитом виступив на засіданні сесії Кременчуцької міськради депутат Андрій Макаров.
Депутат підняв питання щодо незадовільного утримання територій власниками земельних ділянок та об’єктів нерухомості. Йдеться про численні недобудови, занедбані ділянки, які перетворилися на стихійні сміттєзвалища та місця антисанітарії.
Макаров навів конкретні приклади таких об’єктів у місті, зокрема:
Аби вирішити ці та інші ситуації, і не допускати їхнього виникнення у майбутньому, депутат пропонує натсупні дії:
Депутати міськради підтримали запит депутата, але й наголосили, що така робота у місті уже проводиться, зокрема контролює її комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури.
Зазначимо, цього тижня у Кременчуці стартував тримісячник чистоти, у рамках якого усі підприємства, установи, організації, заклади освіти мають прибрати після зими на прилеглих та закріплених за ними територіях.
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