Не прибираєш — плати. Депутат Макаров запропонував посилити контроль за станом прилеглих до нерухомості територій

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 239

Занедбані недобудови, зарослі чагарниками пустирі та стихійні сміттєзвалища — реальність, з якою щодня стикаються кременчужани. Депутат Андрій Макаров запропонував радикальне рішення: змусити власників таких територій відповідати за їхній стан або платити за прибирання з власної кишені

Посилення контролю за станом прилеглих до нерухомості територій та запровадити плату за їх прибирання: із таким запитом виступив на засіданні сесії Кременчуцької міськради депутат Андрій Макаров.

Депутат підняв питання щодо незадовільного утримання територій власниками земельних ділянок та об’єктів нерухомості. Йдеться про численні недобудови, занедбані ділянки, які перетворилися на стихійні сміттєзвалища та місця антисанітарії.

Макаров навів конкретні приклади таких об’єктів у місті, зокрема:

будинок № 54 на проспекті Лесі Українки, який залишився у занедбаному стані й використовується як стихійне сміттєзвалище;

зупинка «Керченська», де територія колишньої автостоянки та занедбаного торгового приміщення роками не використовується та заростає чагарниками;

недобудова біля будинку № 71 на проспекті Лесі Українки, яка десятиліттями стоїть без догляду;

територія біля дитячої поліклініки (Лесі Українки, 80), яка також занедбана та засмічена.

Аби вирішити ці та інші ситуації, і не допускати їхнього виникнення у майбутньому, депутат пропонує натсупні дії:

комплексна перевірка — доручити структурним підрозділам міськради перевірити стан таких ділянок, з’ясувати право власності, наявність дозвільних документів та відповідність об’єктів нормам благоустрою;

складання реєстру занедбаних об’єктів — щоб мати офіційну базу таких територій та їх власників;

зобов’язати власників прибрати свої території — якщо власник не дотримується норм благоустрою, місто повинно мати механізм виставлення йому рахунку за прибирання;

введення примусового відшкодування витрат за прибирання — як це працює у Києві, Львові, Одесі та інших містах України;

створення або внесення змін до місцевих нормативних документів — для ефективного врегулювання цієї проблеми.

Депутати міськради підтримали запит депутата, але й наголосили, що така робота у місті уже проводиться, зокрема контролює її комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури.

Зазначимо, цього тижня у Кременчуці стартував тримісячник чистоти, у рамках якого усі підприємства, установи, організації, заклади освіти мають прибрати після зими на прилеглих та закріплених за ними територіях.