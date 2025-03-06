Із понеділка у Кременчуці стартує тримісячник чистоти й порядку

У понеділок, 10 березня, у Кременчуці розпочинається тримісячник чистоти й порядку. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 6 березня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради.
Триватиме він до 10 червня включно.
У рамках цієї акції усі підприємства, установи, організації, заклади освіти мають прибрати після зими на прилеглих та закріплених за ними територіях:
Нагадаємо, такі тримісячники чистоти у Кременчуці проводять двічі на рік — навесні та восени, аби прибрати опале листя та поліпшити санітарний стан території міста.
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