Із понеділка у Кременчуці стартує тримісячник чистоти й порядку

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 92

За цей час місто мають прибрати після зими та впорядкувати прилеглі території

У понеділок, 10 березня, у Кременчуці розпочинається тримісячник чистоти й порядку. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 6 березня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Триватиме він до 10 червня включно.

У рамках цієї акції усі підприємства, установи, організації, заклади освіти мають прибрати після зими на прилеглих та закріплених за ними територіях:

прибрати від піску, ґрунту, вуличного сміття та листя прилеглі території житлових будинків та приватних садиб, зупинки, дитячі та спортивні майданчики, прибордюрну зону внутрішньоквартальних проходів та проїздів, дороги міста;

впорядкувати території парків, скверів, зелених зон;

виконати ремонт доріг, тротуарів, проїздів, шляхопроводів, очистити мережі зливової каналізації;

провести поточний ремонт та впорядкування пам’ятників, обелісків, пам’ятних дошок, братських могил.

Нагадаємо, такі тримісячники чистоти у Кременчуці проводять двічі на рік — навесні та восени, аби прибрати опале листя та поліпшити санітарний стан території міста.