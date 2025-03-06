Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

«Вони не такі складні». Малецький прокоментував ситуацію зі штрафами за несвоєчасно сплачені рахунки за тепло

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 238

Суди зобов’язали комунальні заклади сплатити проігноровані рахунки за тепло та гарячу воду. Але за ці роки «набігли» й інші доплати — пеня, інфляційні витрати, 3% річних, судовий збір. В результаті, згідно з документом, який отримала редакція «Кременчуцького Телеграфа», місто має щонайменше 11,5 мільйонів різних «штрафів» на додачу до оплати несплачених комунальних послуг

Кременчук не сплачував рахунки за послуги з постачання опалення та гарячої води «Полтаватеплоенерго» через те, що на той час у бюджеті не було грошей. Про це він повідомив під час засідання виконавчого комітету 6 березня.

— Кременчук не платив за тепло, не того що не хотів, а того, що грошей не було. […]Щодо штрафних санкцій, вони не такі складні і не такі великі для того, що ми 1,5-2 роки користувались цими коштами, як певним кредитом, — заявив Малецький, говорячи про те, що у міста не було «зайвих» грошей на оплату платіжок за тими тарифами, що встановлені для Полтаватеплоенерго, адже є інші нагальні видатки. 

Основною причиною проблеми міський голова назвав «підвищений тариф «Полтаватеплоенерго».

Нагадаємо, кременчуцькі дитячі садки та школи за вказівкою мерії понад два роки не сплачували послуги з постачання опалення та постачання гарячої води. За цей час борг перед компанією «Полтаватеплоенерго», що обслуговує лівобережжя замість зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ, склав понад 90 млн грн. «Полтаватеплоенерго» подало до суду на стягнення заборгованості. Суди зобов’язали комунальні заклади сплатити проігноровані рахунки за тепло та гарячу воду. Але за ці роки «набігли» й інші доплати — пеня, інфляційні витрати, 3% річних, судовий збір. В результаті, згідно з документом, який отримала редакція «Кременчуцького Телеграфа», місто має щонайменше 11,5 мільйонів різних «штрафів» на додачу до оплати несплачених комунальних послуг.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність. 

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на правому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину »Полтаватеплоенерго». 

Торік 23 серпня у Міністерстві енергетики України відбулася нарада під головуванням міністра Германа Галущенка щодо передачі майна «Полтаватеплоенерго» у Кременчуці з обласної до державної власності. 

Цьогоріч 14 лютого депутати міської ради погодили виділити зі Стабілізаційного фонду понад півмільйона гривень на погашення штрафних санкцій, пені, 3% річних та судового збору за позовами «Полтаватеплоенерго» до комунальних закладів міста.

0
Автор: Телеграф
Теги: Полтаватеплоенерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх