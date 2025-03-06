Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У п'ятницю, 7 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 5.30 до 18.00
З 8.00 до 16.00
- б-р Українського Відродження, 17-21
- вул. Миколи Залудяка, 4-14Б.
З 8.00 до 17.00
- вул. Гірська, 10/51, 11
- вул. Соломії Крушельницької, 19-63
- вул. Сержанта Мельничука, 192А-231
- вул. Університетська, 45
- вул. Черкаська, 15
- пр. Георгія Петька, 21А
- пр. Людмили Корабліної, 19
- пров. Івана Торубари, 4-19/2
- пров. Сінний, 3-14/1
- туп. Проточний, 3, 4, 6
- вул. Кавказька, 32-59
- просп. Лесі Українки, 18
- просп. Лесі Українки
- вул. Басейна, 23-42
- вул. Батуринська, 20/20-29
- вул. В’ячеслава Чорновола, 7-83
- вул. Єднання України, 14-35
- вул. Лебедина, 2, 4, 6
- вул. Лікаря Парнети
- вул. Новоіванівська, 2/25-28
- вул. Олеся Гончара, 62А-81
- вул. Редутна, 94
- вул. Червона Гірка, 1-37А
- вул. Чередницька, 93-120
- пров. Військовий, 20/20-29
- пров. Володимира Кисельова, 29/2
- пр. Лебединий, 1, 4.
З 8.00 до 20.00
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- вул. Івана Франка, 29, 33
- вул. Київська, 64-121
- вул. Перекопська, 40
- вул. Ярова, 1-7
- просп. Полтавський, 277/2-281
- просп. Полтавський
- пров. Веселий, 10
- туп. Урожайний, 2
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- с. Придніпрянське
- с. Соснівка.
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