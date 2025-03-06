Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 108

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 7 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00

  • вул. Миколи Гоголя, 2.

З 8.00 до 16.00

  • б-р Українського Відродження, 17-21
  • вул. Миколи Залудяка, 4-14Б.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Гірська, 10/51, 11
  • вул. Соломії Крушельницької, 19-63
  • вул. Сержанта Мельничука, 192А-231
  • вул. Університетська, 45
  • вул. Черкаська, 15
  • пр. Георгія Петька, 21А
  • пр. Людмили Корабліної, 19
  • пров. Івана Торубари, 4-19/2
  • пров. Сінний, 3-14/1
  • туп. Проточний, 3, 4, 6
  • вул. Кавказька, 32-59
  • просп. Лесі Українки, 18
  • просп. Лесі Українки
  • вул. Басейна, 23-42
  • вул. Батуринська, 20/20-29
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 7-83
  • вул. Єднання України, 14-35
  • вул. Лебедина, 2, 4, 6
  • вул. Лікаря Парнети
  • вул. Новоіванівська, 2/25-28
  • вул. Олеся Гончара, 62А-81
  • вул. Редутна, 94
  • вул. Червона Гірка, 1-37А
  • вул. Чередницька, 93-120
  • пров. Військовий, 20/20-29
  • пров. Володимира Кисельова, 29/2
  • пр. Лебединий, 1, 4.

З 8.00 до 20.00

  • вул. Горліса-Горського, 3-10
  • вул. Івана Франка, 29, 33
  • вул. Київська, 64-121
  • вул. Перекопська, 40
  • вул. Ярова, 1-7
  • просп. Полтавський, 277/2-281
  • просп. Полтавський
  • пров. Веселий, 10
  • туп. Урожайний, 2
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • с. Придніпрянське
  • с. Соснівка.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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