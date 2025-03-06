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«Спецкомбінат ритуальних послуг» бере кредит на 3,5 млн грн для закупівлі двох автокатафалків

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 151 Коментарів: 1

 

Автокатафалки хочуть придбати на заміну аварійних, морально та фізично зношених транспортних засобів

Завтра, 7 березня, Кременчуцька міська рада розгляне питання щодо надання згоду на отримання кредиту для КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» (СКРП). Відповідний проєкт рішення розглянули та погодили на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Як зазначив на засіданні комісії директор КП «СКРП» Віталій Стефаненко для безперебійного функціонування підприємства необхідно оновлення парку автомобільної техніки, а саме — придбання 2-х автокатафалків на заміну аварійних, морально та фізично зношених транспортних засобів.

Наразі у підприємства є 6 автомобілів «Газель» 1999-2005 років випуску, для яких складно придбати запчастини та підтримувати їх у робочому стані. Замість них планується придбати дві автівки західних виробників через тендерну процедуру.

Згоду на отримання кредиту в межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» планується надати у формі невідновлюваної кредитної лінії в АТ «Укрексімбанк» терміном на 5 років у сумі 3 573 444 грн, з початковим авансовим внеском у розмірі 20%, та єдино разовою комісією — 21 440 грн.

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Автор: Віктор Крук
Теги: СКРП спецкомбинат ритуальных услуг катафалки кредит Кременчуцька міська рада
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Коментарі: 1

1 743
hunter:
Сьогодні, 20:12

А шо бизнес не попёр?Странно,они только после ковида должны стать миллионерами.


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