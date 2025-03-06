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Кременчук, Освіта

У понеділок кременчуцькі школярі повертаються за парти після двотижневого карантину

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 177 Коментарів: 1

 

Учні протягом двох тижнів навчалися дистанційно у зв'язку із підвищеним рівнем захворюваності на ГРВІ

У понеділок кременчуцькі школярі відновлюють своє навчання в офлайн-форматі. Педагоги уже почали розсилати батькам повідомлення з нагадуванням, що у понеділок діти мають повернутися за парти.

Шановні батьки, 10.03 відновлюється освітній процес у звичному режимі, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на дистанційну форму навчання на два тижні перевели усі школи Кременчука із 24 лютого. Таке рішення ухвалили у зв'язку із підвищеним рівнем захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів.

Також в останній тиждень березня діти підуть на весняні канікули.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: учні школа навчання карантин
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Коментарі: 1

1 743
hunter:
Сьогодні, 20:14

Ситуація з ГРВІ та грипом: влада розповіла, чи зможуть розгорнути додаткові ліжка у лікарнях Кременчука 
Сьогодні, 18:03   

Интересно у них ум есть в голове,или им не нужна здоровая нация,которая сможет работать и кормить чиновников.

 


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