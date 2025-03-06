У понеділок кременчуцькі школярі повертаються за парти після двотижневого карантину

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 177 Коментарів: 1

Учні протягом двох тижнів навчалися дистанційно у зв'язку із підвищеним рівнем захворюваності на ГРВІ

У понеділок кременчуцькі школярі відновлюють своє навчання в офлайн-форматі. Педагоги уже почали розсилати батькам повідомлення з нагадуванням, що у понеділок діти мають повернутися за парти.

Шановні батьки, 10.03 відновлюється освітній процес у звичному режимі, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на дистанційну форму навчання на два тижні перевели усі школи Кременчука із 24 лютого. Таке рішення ухвалили у зв'язку із підвищеним рівнем захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів.

Також в останній тиждень березня діти підуть на весняні канікули.