У понеділок кременчуцькі школярі повертаються за парти після двотижневого карантину

Учні протягом двох тижнів навчалися дистанційно у зв'язку із підвищеним рівнем захворюваності на ГРВІ
У понеділок кременчуцькі школярі відновлюють своє навчання в офлайн-форматі. Педагоги уже почали розсилати батькам повідомлення з нагадуванням, що у понеділок діти мають повернутися за парти.
Шановні батьки, 10.03 відновлюється освітній процес у звичному режимі, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на дистанційну форму навчання на два тижні перевели усі школи Кременчука із 24 лютого. Таке рішення ухвалили у зв'язку із підвищеним рівнем захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів.
Також в останній тиждень березня діти підуть на весняні канікули.
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