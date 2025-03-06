Ситуація з ГРВІ та грипом: влада розповіла, чи зможуть розгорнути додаткові ліжка у лікарнях Кременчука

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 265

На Полтавщині спостерігається перевищення епідпорогу захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, у місті «є потенціал для розгортання додаткових ліжок» у разі потреби. Про це він повідомив на засіданні виконавчого комітету 6 березня.

— Під час епідемії COVID ми зробили великі ремонти в інфекційній лікарні, в інших закладах додаткові були ліжка з киснем, облаштовані палати, тому резерв ліжок є, — сказав Малецький.

Нагадаємо, на Полтавщині вже другий тиждень спостерігається перевищення епідпорогу захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання. Минулого тижня у Кременчуцькій громаді зафіксували 1151 випадок захворювань на ГРВІ, із них 96 випадків грипу. Традиційно дільність із них — діти: 686 на ГРВІ та 93 — на грип.



Додамо, що з 24 лютого на два тижні через високий рівень захворюваності учнів на дистанційне навчання перевели усі заклади загальної середньої освіти Кременчука.