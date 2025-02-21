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З 24 лютого школи Кременчука переходять на дистанційне навчання, а дитсадки працюють очно

Сьогодні, 13:56 Переглядів: 416

 

Зростання захворюваності на ГРВІ з 10 по 16 лютого у порівнянні з попереднім тижнем склало 61 % та становить 1025 випадків

У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій закладам загальної освіти Кременчука рекомендовано перейти на дистанційне навчання з 24 лютого до 7 березня.

Таке рішення прийняте сьогодні, 21 лютого, на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Кременчуцької міської територіальної громади.

Проте, заклади дошкільної освіти — дитсадки, продовжать працювати очно. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» сказала виконуюча обов’язки керівника департаменту освіти Світлана Михайленко.

За інформацією департаменту охорони здоров’я міськвиконкому та Кременчуцького районного відокремленого підрозділу ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», значне зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції припало на тиждень з 10 по 16 лютого, коли приріст в порівнянні з попереднім тижнем склав 61% та становить 1025 випадків захворювання. При цьому окрім ГРВІ зареєстровано 53 випадки грипу та 6 випадків COVID-19.

Як зазначають у департаменті, хоча епідемічний поріг у Кременчуці поки нижче епідемічного порога, розрахованого для України, тенденція  до зростання захворюваності на ГРВІ зберігається. Так, за період з 17 по 19 лютого зареєстровано 867 випадків захворювання на групу респіраторних вірусних інфекцій. Найбільше хворіють діти  віком від 6 до 16 років.

Нагадаємо, що 19 лютого на Полтавщині 49 закладів загальної середньої освіти перевели на дистанційне навчання. А 18 лютого у Кременчуцькому районі три школи закрили на карантин

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Автор: Віктор Крук
Теги: карантин школи дитсадки ГРВІ
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