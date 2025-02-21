На війні загинув воїн з Кременчука Дмитро Садовенко

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19 лютого на російсько-українській війні загинув кременчуцький військовослужбовець Дмитро Садовенко. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Він навчався у 30-му ліцеї (інформаційних технологій імені Н. М. Шевченко, нині «Олімп»), потім пішов навчатися на заочну форму навчання до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Його військовий шлях розпочався у 2018 році, він вступив до лав ЗСУ, а саме — 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Дмитро пройшов дуже багато гарячих напрямків, також був миротворцем у 2019 році у Конго.

Знайомі пишуть, що він був надзвичайно добрим, веселим та щирим й усе, що він робив або казав, було лише з добрим наміром.

Поховання Дмитра Садовенка відбудеться у понеділок, 24 лютого, а саме: