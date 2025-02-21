Полтавська поліція розшукує безвісти зниклого 15-річного Артура Тарана (розшук припинено)

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Хлопець з Полтави пішов з дому 20 лютого близько 16.00 та не повернувся

У Полтаві поліція розшукує зниклого безвісти 15-річного Артура Тарана. За інформацією відділення № 1 (Подільський район) Полтавського райуправління поліції, хлопець пішов з дому учора, 20 лютого, близько 16.00 та не повернувся.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Прикмети зниклого: зріст 185 см, худорлявої статури, волосся коротке пофарбоване у світлий колір, очі світлі.

На момент зникнення юнак був одягнений у пальто темно-сірого кольору, чорну в’язану шапку, джинси та чорні черевики. Особлива прикмета — проколоте ліве вухо.

Із собою юнак може мати декоративну домашню тваринку — білого щура.

— Якщо вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити розшук неповнолітнього, просимо повідомити її до відділення поліції № 1 за телефонами: 095-917-00-73, 066-395-86-80, 066-679-44-39, 066-495-60-99 або за номером 102, - закликають правоохоронці.

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Як повідомили в Полтавському райуправлінні поліції, юнак сам вийшов на зв’язок. З ним все гаразд.