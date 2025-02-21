Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Полтавська поліція розшукує безвісти зниклого 15-річного Артура Тарана (розшук припинено)

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 270

 

Хлопець з Полтави пішов з дому 20 лютого близько 16.00 та не повернувся

У Полтаві поліція розшукує зниклого безвісти 15-річного Артура Тарана. За інформацією відділення № 1 (Подільський район) Полтавського райуправління поліції, хлопець пішов з дому учора, 20 лютого, близько 16.00 та не повернувся. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Прикмети зниклого: зріст 185 см, худорлявої статури, волосся коротке пофарбоване у світлий колір, очі світлі.

На момент зникнення юнак був одягнений у пальто темно-сірого кольору, чорну в’язану шапку, джинси та чорні черевики. Особлива прикмета — проколоте ліве вухо. 

Із собою юнак може мати декоративну домашню тваринку — білого щура.

— Якщо вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити розшук неповнолітнього, просимо повідомити її до відділення поліції № 1 за телефонами: 095-917-00-73066-395-86-80066-679-44-39066-495-60-99 або за номером 102, - закликають правоохоронці.

Додано:

Як повідомили в Полтавському райуправлінні поліції, юнак сам вийшов на зв’язок. З ним все гаразд.

1
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Полтава безвісти зниклий розшук неповнолітній
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх