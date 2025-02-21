У Полтаві поліція розшукує зниклого безвісти 15-річного Артура Тарана. За інформацією відділення № 1 (Подільський район) Полтавського райуправління поліції, хлопець пішов з дому учора, 20 лютого, близько 16.00 та не повернувся.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.
Прикмети зниклого: зріст 185 см, худорлявої статури, волосся коротке пофарбоване у світлий колір, очі світлі.
На момент зникнення юнак був одягнений у пальто темно-сірого кольору, чорну в’язану шапку, джинси та чорні черевики. Особлива прикмета — проколоте ліве вухо.
Із собою юнак може мати декоративну домашню тваринку — білого щура.
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Як повідомили в Полтавському райуправлінні поліції, юнак сам вийшов на зв’язок. З ним все гаразд.
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