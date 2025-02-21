На Полтавщині виникла пожежа внаслідок російського обстрілу — ДСНС

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20 лютого на промисловому об’єкті у Полтавському районі виникла пожежа внаслідок російського обстрілу. Надзвичайники вже загасили вогонь. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До гасіння залучалися 87 чоловік особового складу ДСНС та 34 одиниці техніки, у тому числі пожежний турбінний робот.

Нагадаємо, у ніч на 21 лютого внаслідок дронової атаки Росії у Полтавському районі постраждала цивільна інфраструктура.