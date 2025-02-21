21 лютого, внаслідок нічної дронової атаки Росії, у Полтавському районі постраждала цивільна інфраструктура. Про це повідомили у Полтавській облвійськадміністрації.
Судячи з оприлюднених фото, в декількох будинках вибуховою хвилею повибивало вікна.
Нагадаємо, що зранку про те, що на Полтавщині є руйнування, повідомили в Повітряних силах.
А у ніч на 20 лютого в одному з сіл Кременчуцького району впав російський безпілотник, що теж завдало руйнувань.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.