Що крім млинців готувати на Масляну

Сьогодні, 10:47 Переглядів: 303

Масниця — одне з найсмачніших свят у році, присвячене зустрічі весни. Воно має багато народних назв — Масниця, Масляна, Пущення, Сиропуст, Сиропустна, Сирний або Жирний тиждень, Колодій

У 2025 році він почався у понеділок 24 лютого, а завершиться Прощеною неділею, 2 березня.

У багатьох Масниця асоціюється з приготуванням млинців, але насправді ця традиція не пов’язана з Україною. У нас є свої, автентичні звичаї цього свята.

Основними продуктами, які наші предки їди у цей період, були саме сир і масло. Звідси й назви — Масниця та Сиропуст.

На теренах України основною стравою у Сиропусний тиждень були вареники з сиром. Їх готували на дріжджах, мінеральній воді, на пару, з різними традиційними та незвичними начинками. Вживали з сиром чи сметаною.

Варили також багато молочних каш, робили різноманітні запіканки, сирники, варили киселі.

Традиційна волинська закуска омочка

Для її приготування беруть довільні пропорції сиру та сметани (залежно від бажаної консистенції страви). Сир перетирають, аби не було грудочок, додають сіль до смаку та сметану. Традиційно до страви більше нічого не додавали, в неї вмочували хліб, перепічки, або ж додавали до картоплі. Можна спробувати додати кріп, спеції та трохи часнику та намащувати на хліб.

Можна спробувати готувати й солодку омочку — тоді дати зовсім трохи солі, більше цукру чи меду, додати ваніль, корицю і горіхи.

Також радимо скуштувати на сніданок солоні сирники.

Солоні сирники

Складові:

500 г сиру

3 ст. л сметани (можна більше або менше, залежно від того вологий чи сухий сир)

2 яйця

50 г твердого сиру

1 ст. л крохмалю

100 г борошна (краще рисового, але можна й пшеничне)

сушений кріп

гранульований часник

спеції, сіль перець до смаку

Сир зі сметаною перетерти, аби було якнайменше грудочок. Додати яйця, натертий на дрібну тертку твердий сир, борошно та крохмаль, спеції, сушений кріп та часник. Вимісити як тісто, сформувати кульки, злегка приплюснути. Смажити з обох боків на невеликому вогні під кришкою до готовності. Можна під час приготування додавати на сковорідку трохи води — сирники будуть наче пропарені. Подавати з тушкованим гарбузом.

Пиріг з рибою

Складові:

листкове тісто — 350 г

філе морської риби (бажано сухої заморозки) — 500 г;

цибулина — 1 шт.;

морквина (невелика) — 1 шт.;

зелень — до смаку;

яйце — 1 шт.;

сіль, мелений чорний перець — до смаку.

Тісто викладаємо в змащену олією круглу форму для запікання. Для начинки нарізану кубиками цибулину й терту моркву смажимо до напівготовності на олії. Рибу розморожуємо, промиваємо, обсушуємо та нарізаємо кубиками. У мисці поєднуємо рибу, обсмажені овочі та нарізану зелень і яйце. Начинку солимо, перчимо й перемішуємо. Викладаємо на тісто начинку. Випікаємо пиріг у духовці за 220°С близько 25 хвилин.

Пиріжки з творогом

Для тіста:

молоко — 1 склянка;

борошно — 3 склянки;

сіль — 1 ч. л;

цукор — 2 ст. л;

дріжджі сухі — 1 пакетик (8-10 г);

олія — 3 ст. л;

яйце для змащування пиріжків — 1 шт.

Для начинки:

сир домашній — 600 г;

родзинки — 80 г;

цукор — 2-3 ст. л;

ванільний цукор — 1 ч. л;

сіль — дрібка.

Для тіста у тепле молоко додаємо цукор, дріжджі, сіль та олію. Усе добре перемішуємо. Потім поступово додаємо борошно і замішуємо тісто. Ставимо тісто у тепле місце на годину, щоб гарно підійшло. Для начинки до сиру додаємо розпарені родзинки, цукор, дрібку солі, ванільний цукор, яйце, перемішуємо. Ліпимо пиріжки з сирною начинкою і викладаємо їх на змащене олією деко. Залишаємо вироби на 20 хвилин, щоб підійшли. Змащуємо збитим яйцем. Пиріжки випікаємо у духовці за 180°С близько 35 хвилин. Час випікання залежить від розміру пиріжків.

Збитень — сучасний рецепт з імбиром

Інгредієнти:

вода — 1 л;

мед — 200-300 г;

корінь імбиру тертий — 1 ст. л.;

м’ята сушена — 1 ч. л.;

кориця — 0,5 ч. л.;

бад'ян — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

яблуко — 1 шт.

В емальовану каструлю вливаємо воду і додаємо мед. Доводимо до кипіння. Потім додаємо цедру лимона, нарізане кубиками яблуко, усі прянощі, м’яту та імбир. Доводимо напій до кипіння і готуємо дві хвилини. Потім залишаємо, накривши кришкою, на 10 хвилин. Збитень проціджуємо. Подаємо у склянках або чашках з лимоном. Смачного!

Хліб з сочевиці

Інгредієнти:

Сочевиця 1 ст

грецький йогурт 110 гр

Оливкова олія 2 ст л

Яйце 2 шт

Розпушувач

Насіння кунжуту

Сіль