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Росія готує «переможні» наративи до річниці вторгнення — ГУР

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 256

 Кремль активізує інформаційні атаки, щоб підірвати підтримку України

Російська пропаганда отримала вказівку від кремля просувати «переможні» наративи напередодні 24 лютого 2025 року – третіх роковин повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, російські пропагандисти та спецслужби активізували інформаційно-психологічні атаки, спрямовані на:

  • Розпалювання зневіри серед українців
  • Дестабілізацію ситуації в Україні
  • Дискредитацію нашої країни серед партнерів, які надають військову допомогу.

Ключові тези, які активно поширює російська пропаганда:

  • «Захід зрадив Україну»
  • «США та Росія домовилися за спиною України»
  • «Українська армія програє»
  • «Корупція в Україні знищує допомогу партнерів»

Крім того, у кремлі готуються оголосити про «перемогу» у війні та навіть заявити про «поразку НАТО», адже тривалий час пропаганда РФ намагалася представити війну проти України як боротьбу з Альянсом.

Маніпуляції довкола переговорів США та РФ

Російські спецслужби намагаються використати у своїх кампаніях і дипломатичні зусилля США щодо врегулювання війни, а також зустріч делегацій США та Росії у Саудівській Аравії 18 лютого. Кремль намагається виставити себе «конструктивною стороною» конфлікту, приховуючи власну ізоляцію та воєнні злочини.

Значна увага приділяється атакам на європейських партнерів України, які продовжують підтримувати нашу державу. Для їхньої дискредитації кремль застосовує штамп «ворогів миру».

Нагадаємо, раніше очільник ГУР Міноборони Буданов заявив, що Росія спробує вбити клин між Польщею та Україною.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пропаганда дезінформація ГУР
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