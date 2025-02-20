Очільник ГУР Міноборони Буданов заявив, що Росія спробує вбити клин між Польщею та Україною

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 93

Росія завжди намагалася і буде намагатися вбити клин між відносинами Польщі та України, бо завжди була противником обох народів, які намагається підкорити.

Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю для польського видання Defence24.

Очільник ГУР висловив вдячність Польщі та народу країни за отриману підтримку, наголосивши на надання допомоги з перших днів війни. Він сказав, що через сусідство двох держав питання безпеки нашого регіону та України безпосередньо стосуються і Польщі.

За його словами, це спільна справа Варшави та Києва. Він висловив сподівання на подальший розвиток та поглиблення тісної співпраці України з Польщею. Окремо застеріг про наміри Росії вбити клин між країнами, що, на його думку, вже неодноразово відбувалося.

- Росія завжди намагалася і буде намагатися вбити клин у наші відносини, але ми віримо в мудрість наших народів і урядів. У нас велика і славна історія. А Росія завжди була нашим супротивником, а часто навіть ворогом. І разом ми неодноразово це долали. Ми навіть захопили Москву, – заявив він.

У цьому ж інтерв'ю глава військової розвідки зазначив, що підтримка США є критично важливою для України. Буданов наголосив на важливості збереження міжнародної підтримки України та взаємовигідної співпраці з країнами Європи для глобальної безпеки.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, хто із союзників після початку повномасштабної війни надав Україні найбільшу допомогу.

Наприкінці минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав, що за даними, опублікованими на сайті президента Польщі, саме ця країна посідає перше місце за обсягами наданої Україні військової допомоги у співвідношенні до валового внутрішнього продукту (ВВП) за час повномасштабної війни. Зазначається, що Польща виділила на допомогу Україні суму, еквівалентну 4,91% ВВП країни, із якої 0,71% спрямували на військову підтримку, а 4,2% — на допомогу біженцям. Загальну вартість переданого Україні озброєння оцінюється в 3,23 млрд євро. Польща передала Україні найбільшу кількість важкого озброєння, зокрема танків та бронетранспортерів, у перший рік повномасштабної війни. З майже 800 танків, які отримала Україна, понад 350 передала саме Польща, і це більше, ніж кількість танків від США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Норвегії й Іспанії разом узятих.