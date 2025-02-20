Новий спосіб шахрайства у Viber: як не втратити доступ до акаунта

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 232

Зловмисники видають себе за представників відомих сервісів або компаній і просять користувача «ввести SMS-код» під приводом перевірки реєстрації, підтвердження облікового запису чи активації нового мобільного тарифного плану. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook та Telegram.

Фахівці пояснили, що цей SMS-код активує обліковий запис Viber на новому пристрої, і таким чином шахрай отримує контроль над акаунтом користувача.

Що робити, аби вберегти свої дані:

у жодному разі не передавати нікому коди активації;

блокувати підозрілі повідомлення;

обмежувати контакти від невідомих користувачів;

використовувати налаштування конфіденційності для захисту облікових записів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що шахраї з Полтавщини видавали себе за працівників банку та виманили у матері загиблого військового 3 млн грн. В січні цього року ми писали, що в Лохвиці місцева мешканка стала жертвою шахраїв, які представилися працівниками банку. Під приводом «розблокування картки» зловмисники виманили у жінки повний номер картки та смс-коди. Після цього вони зняли з її рахунку майже 22 тисячі гривень.

Нещодавно кібершахраї викрали з банківських рахунків двох жителів Миргородщини понад 40 тисяч гривень.