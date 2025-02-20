Сьогодні, 20 лютого, Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 157

Цьогоріч пам’ять Героїв Небесної Сотні вшановують з гаслом: «Герої першої перемоги у битві, що триває»

20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013–2014 років.

Саме в ці дні під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 року у центрі Києва загинула найбільша кількість мітингарів – 48. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013–2014 років та п’ятьма активістами Майдану, які загинули навесні 2014 року, відстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали Героями Небесної Сотні.

Пам’ять про подвиг Небесної Сотні вшановується під гаслом «Вдячні за свободу!».

День Героїв Небесної Сотні покликаний увічнити людську, громадянську і національну відвагу та самовідданість, силу духу і стійкість громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідно вшанувати подвиг загиблих за ідеали демократії, права і свободи людини, європейське майбутнє України.

Це – день жалоби, оскільки він пов'язаний із загибеллю 107 активістів під час Революції Гідності та на початку російської агресії на сході України, але він покликаний ушановувати не смерть, а боротьбу за гідне та вільне життя, жертовність і відвагу. Чітка громадянська позиція та готовність обстоювати її до кінця – це ті якості, які мали Герої Небесної Сотні та які гідні наслідування.

Цьогоріч пам’ять Героїв Небесної Сотні вшановують з гаслом: «Герої першої перемоги у битві, що триває».

Пам’ять про Героїв Небесної Сотні має спонукати до єдності, консолідації та формувати усвідомлення відповідальності кожного за майбутнє України.

День Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

Небесна Сотня – це перші втрати у черговій війні, яку Росія розпочала проти українського народу 11 років тому.

Найкращим вшануванням пам'яті Героїв є продовження їх справи – боротьби з окупантами за незалежність і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 18 лютого, виповнилося 11 років з дня загибелі на Майдані Незалежності у Києві жителя Кременчука, прапороносця 9-ї сотні Майдану Ігоря Сердюка.