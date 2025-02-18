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Загинув за справедливість: 11 років тому на Майдані Незалежності у Києві вбили кременчуківця Ігоря Сердюка

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 284

 

Ігор був прапороносцем 9-ї сотні Майдану, приїхав до Києва наприкінці 2013 року, відразу після розгону студентів

Сьогодні, 18 лютого, виповнюється 11 років з дня загибелі на Майдані Незалежності у Києві жителя Кременчука, прапороносця 9-ї сотні Майдану Ігоря Сердюка.

Наприкінці 2013 року Ігор Сердюк не зміг лишатися осторонь подій, що відбуваються в країні, тож відразу після розгону студентів 30 листопада поїхав до Києва. У складі однієї із сотень на Майдані до його обов’язків входила охорона барикад та інших майданівців під час виходів на акції. Був чоловік і прапороносцем.

Так сталося і того дня. 18 лютого 2014 року близько 13.00 Ігор Сердюк тримав у руках прапор, коли його та ще двох учасників Революції Гідності вбили під час протистояння у Кріпосному провулку в урядовому кварталі в центрі Києва.

 

Поховали Ігоря Сердюка 21 лютого 2014 року на Свіштовському кладовищі у Кременчуці. Того ж дня указом президента України йому присвоїли звання «Герой України» з нагородженням орденом «Золота Зірка» (посмертно). А до першої річниці Революції Гідності Ігор Сердюк посмертно був нагороджений медаллю «За жертовність і любов до України» Української православної церкви Київського Патріархату.

3 листопада 2014 р. на будинку, де жив Ігор Сердюк (вул. Університетська, 3), та на будівлі школи № 18, яку він закінчив, встановлені меморіальні дошки.

 

23 червня 2015 року у сквері ім. Олега Бабаєва встановлений пам’ятний знак «Героям Небесної сотні», де серед інших вміщений і портрет І.М. Сердюка.

20 лютого 2020 року у Кременчуці під час меморіальних заходів, присвячених Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні, на розі вулиць Ігоря Сердюка і Небесної Сотні був відкритий меморіальний барельєф Ігорю Сердюку.

А від 12 липня 2018 року засновано стипендію імені Героя Небесної Сотні — Героя України — Ігоря Сердюка для учнів, студентів і молодих учених Полтавщини.

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За даними правоохоронців, під час розстрілу Майдану загинули 104 людини, ще близько 2,5 тисяч вважаються постраждалими.

Вічна пам'ять і шана Ігорю Сердюку та усім іншим Героям Небесної Сотні, які 11 років тому загинули у боротьбі за незалежність України!

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Ігор Сердюк Революція гідності майдан Сердюк
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