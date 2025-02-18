Кременчуківець порушив умови договору під час оренди землі: ділянку мають повернути власнику

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 145

Фермер мав косити на ділянці траву та випасати худобу, а натомість засіяв її соєю

Мешканець Кременчука порушив умови договору, укладеного з Новогалещинською громадою щодо оренди землі: ділянку мають повернути власнику. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, фермер уклав договір щодо оренди землі із Новогалещинською громадою у 2023 році. За умовами договору, на цій землі чоловік мав косити траву та випасати худобу. Натомість же він засіяв усю ділянку соєю.

Після того, як рішення суду набуде законної сили, фермер має повернути земельну ділянку власнику — Новогалещинській громаді.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі громада поверне землі заказника «Лубкове» з незаконної оренди.